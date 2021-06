Joy Reid s’en va sur Joe Manchin à Sheldon Whitehouse ⋆ 10z viral

in

Un clairement frustré Joy Reid a pris un coup à Sen. Joe Manchin (D-WV) mardi soir, et lors d’un entretien avec l’un de ses collègues démocrates pas moins. Manchin a indiqué qu’il pense qu’au moins certains républicains sont prêts à travailler avec les démocrates pour faire avancer les choses au sein du Sénat américain également divisé.

Au cours du segment sur The ReidOut, l’hôte a noté un rapport de CNBC révélant que les Américains pour la prospérité soutenus par la famille Koch avaient spécifiquement appelé ses militants à faire pression sur Manchin pour qu’il s’oppose aux parties du président. Joe Biden ordre du jour.

Dans le cadre d’une série de vidéos visant à atteindre ce résultat, un responsable du groupe déclare dans un épisode : « Un homme sage a dit un jour qu’il faut beaucoup de courage pour tenir tête à ses ennemis, mais qu’il en faut encore plus pour tenez-vous-en à vos amis.

Plus tard, Reid a demandé au sénateur. Maison Blanche Sheldon (D-RI) sur l’influence des groupes de pression et de l’argent noir en politique.

“Franchement”, a déclaré Whitehouse, “les démocrates ont eu de la merde pour des contre-mesures contre cela pendant très longtemps. Et c’est vraiment difficile de combattre un groupe comme celui-là si vous ne le prenez pas au sérieux et ne l’assumez pas.

Reid a interrogé Whitehouse directement sur Manchin.

Ma question est donc, nous les petits ici qui ne sommes pas multimilliardaires, et qui voulons juste que notre planète continue et que nous soyons une démocratie, que diable pouvons-nous faire à ce sujet quand des gens comme Manchin, qui a un État appauvri qui a besoin d’infrastructures, qui a des mineurs qui meurent à l’âge de 50 ans parce qu’ils sont dans les mines plutôt que d’être transformés en emplois verts – que faisons-nous ? S’il ne veut pas aider, que faisons-nous ?

“Vous devez exiger la transparence et riposter”, a répondu Whitehouse. «Et appelez les dirigeants du Parti démocrate à demander quelles sont leurs contre-mesures contre cette grande opération. C’est comme si l’autre camp avait une armée de l’air et nous n’en avons pas et nous partons en guerre.

Reid a demandé au sénateur s’il en avait parlé avec Manchin et Sen. Kyrsten Sinema (D-AZ), qui a également exprimé son optimisme quant au fait que les républicains seront prêts à travailler avec les démocrates pour adopter une législation importante.

“Vous savez, pas précisément”, a déclaré Whitehouse. “Mais je vous dis quoi – quand nous allons à l’affaire de l’argent noir, je suis convaincu que nous les aurons.”

Regardez ci-dessus via MSNBC

