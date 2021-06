Joy Reid, sénatrice de gauche, s’effondrent face aux groupes conservateurs qui combattent le projet de loi des électeurs ⋆ 10z viral

Lorsque les organisations conservatrices défendent les principes conservateurs, la réaction des libéraux et de leurs alliés médiatiques n’était pas simplement de riposter mais de les écraser. C’était le message mardi soir sur MSNBC en tant qu’hôte de ReidOut Joy Reid et Sénateur Sheldon Whitehouse (D-RI) a appelé à l’adoption de la dangereuse loi pour le peuple afin qu’ils puissent utiliser le gouvernement comme “une armée de l’air” et “arrêter” eux d’avoir « une mainmise sur le processus législatif américain ».

Reid a déployé son narquois venimeux et sa condescendance habituels, taquinant pendant deux segments sur cette supposée injustice qui “[t]l’influence corrosive des grandes pétrolières sur notre politique et notre société » et « des entreprises incroyablement puissantes » s’était manifesté « en bloquant une législation critique » comme la proposition susmentionnée de truquer les élections en faveur des progressistes.

Ce n’est que dans le monde de Reid que les grandes entreprises contrôlent et soutiennent encore les républicains et ne s’engagent pas dans le libéralisme corporatif éveillé qui domine en fait notre pays.

Reid a commencé par une diatribe de cinq minutes sur la façon dont les compagnies pétrolières veulent que le pays soit aussi sale et pollué que possible pour maximiser leurs profits et empêcher les États-Unis de passer immédiatement et nécessaire aux voitures tout électriques. Bien sûr, Reid n’a mis aucune cellule cérébrale dans la façon/d’où proviendrait l’électricité pour alimenter lesdites voitures.

Quoi qu’il en soit, Reid a insisté sur le fait que les frères Koch avaient une compagnie pétrolière qui leur permettait de lancer Americans for Prosperity (.) pour empoisonner l’esprit des Américains et les rendre plus stupides (mais surtout les étudiants), affirmant qu’ils détestent l’éducation, combattent le racisme, le Pour le People Act, les enfants trans et le vote.

Sa preuve que les groupes de droite détestent voter ? Eh bien, il était l’œuvre de agent politique d’extrême gauche Jane Mayer, qui prétend être journaliste pour The New Yorker.

Reid a ouvert le deuxième segment avec cette chape caricaturale, toujours ensoleillée (cliquez sur “développer”) :

Aujourd’hui, nous avons reçu un avertissement sévère des effets très réels de l’impact des grandes pétrolières sur le monde. Un scientifique de l’Arctique a déclaré que le réchauffement climatique avait peut-être déjà dépassé un point de basculement irréversible. Et si, alors que le monde brûle ne suffit pas, les grandes pétrolières ne paient pas non plus d’impôts, ne sont pas réglementées et ruinent notre politique. Les personnes mêmes qui ont tué la planète versent des tonnes d’argent pour cibler la politique progressiste, en particulier les organisations financées par les frères milliardaires Koch, Charles et feu David Koch. À sa mort en 2019, le magazine new-yorkais a noté que Koch avait aidé à canaliser des milliards de dollars dans des organisations négationnistes du climat pendant des décennies, depuis que sa famille a gagné son argent sur le pétrole et le gaz, naturellement. Et avec son argent, il a fondé Americans for Prosperity, le groupe qui a mobilisé le tea party. Americans for Prosperity continue, avec ses autres partenaires du réseau Koch, de mener un réseau en coulisses pour arrêter les priorités progressistes comme le For the People Act et de lancer une campagne Tea Party version 2.0 pour cibler le plan d’infrastructure du président Biden, se plaindre des dépenses et des impôts, ciblant les législateurs des deux parties dans 27 États.

Reid a ensuite amené Whitehouse, jaillissant qu’elle est “ce nerd” qui “Regardez[es] C-SPAN” pour son « présentations avec des graphiques sur les gros sous et leur influence sur notre politique » et l’a invité à expliquer “comment ça marche.”

Théoricien du complot caricatural lui-même, Whitehouse a soufflé que « les frères Koch et quelques autres milliardaires républicains effrayants de droite ont essentiellement construit ce que, dans la communauté du renseignement, vous appelleriez une opération secrète massive » utilisant « argent anonyme », « coupures », « désinformation », de faux scientifiques, et « groupes frontaux ».

Pour les non-initiés, le sénateur qui a demandé à Brett Kavanaugh de « boofer » s’est présenté comme un croisé contre l’argent noir a une longue histoire de son côté sur ce sujet.

En plus du fait que seulement 3,1% de ses dons de campagne provenaient de petits contributeurs, Whitehouse avait été lié à Conseillers Arabella, qui dirige le groupe d’argent sombre progressif Fonds seize trente (qui dirige alors le groupe d’extrême gauche Demand Justice) et, en mars, hébergé trois groupes anti-argent noir qui – vous l’avez deviné – prennent de l’argent noir.

Nous pourrions continuer, mais nous continuerons car nous sommes (A) un blog médiatique et (B) nous serions ici toute la nuit.

Sans surprise, Reid ne lui a jamais posé de questions à ce sujet. Au lieu de cela, elle a claironné le For the People Act comme “une facture d’argent anti-noire” qui s’attaquerait « droits anti-vote » et anti-« science du climat » groupes, mais a été contrecarré parce que les sénateurs Joe Manchin (D-WV) et Krysten Sinema (AZ) ne tueront pas l’obstruction systématique.

Cela a donné à Reid et à Whitehouse la possibilité de se déchaîner “relier[ing] les points” avec une demi-douzaine de groupes conservateurs tels que l’., Heritage Action et le Judicial Crisis Network qui contrôlent de manière effrayante notre démocratie, placent des juges à la Cour suprême (qui agissent ensuite comme des candidats mandchous) et empêchent les Américains de voter.

Cliquez sur “développer” pour voir leur gloire de reniflage de colle dans son intégralité :

WHITEHOUSE : Oui. Je veux dire, si vous reliez un peu les points, Heritage Action, qui fait depuis longtemps partie du réseau d’argent sombre de Koch, était le groupe qui a été récemment surpris avec le clip de leur collecte de fonds disant comment ils finançaient anonymement des activités de suppression des électeurs. dans tous ces États républicains, que parfois les législateurs républicains ne savent même pas que c’est nous et qu’ils travaillent à travers ce qu’ils appellent sinistrement des sentinelles dans ces lieux pour cacher leur rôle. Vous aviez Leonard Leo, qui était le cerveau de l’opération de capture judiciaire qui a poussé Gorsuch puis Kavanaugh puis Barrett à la Cour suprême. Lorsque le Washington Post a fait son grand exposé sur son stratagème de 250 millions de dollars, il a sauté et il a sauté sur quelque chose appelé le Honest Elections Project, qui fait – devinez quoi – une suppression des électeurs financée par l’argent noir et qui, soit dit en passant, si vous le faites les liens corporatifs, c’est lié au Judicial Education Project, qui est lié au Judicial Crisis Network, qui a payé les publicités pour Gorsuch, pour Kavanaugh et pour Barrett. C’est donc le même système de commandement central opérant contre la législation climatique, opérant pour de l’argent noir et opérant pour réussir ce coup de suppression des électeurs. Et franchement, les démocrates ont eu de la merde pour des contre-mesures contre cela pendant très longtemps et c’est vraiment difficile de combattre un groupe comme ça si vous ne les prenez pas au sérieux et ne les prenez pas au sérieux. REID: Eh bien, c’était ma question, malheureusement, c’est que pouvons-nous faire à ce sujet parce que – c’est vrai, ils ont aussi ces organisations comme l’ALEC, l’American Legislative Exchange Council qui sont également fortement impliquées dans la promotion de la législation à l’emporte-pièce. Il y a cette organisation Heritage Action qui a un plan avec ALEC pour produire une législation modèle pour rédiger des projets de loi sur la suppression des électeurs. Parce que, encore une fois, si vous vous contentez de sonder des choses comme sauver la planète de la catastrophe, et que nous sommes à ce point de basculement en termes de sauver la planète de la catastrophe climatique, nous ne faisons rien, nous allons dépasser le point où nous pouvons l’arrêter. La plupart des gens veulent faire quelque chose à ce sujet. Ils disent non, vous ne pouvez pas et ensuite ils disent non, vous ne pouvez pas voter parce qu’ils savent que la majorité voterait pour sauver la planète. Donc, ma question est pour nous, les petits ici qui ne sommes pas multimilliardaires et qui voulons juste que notre planète continue et que nous soyons une démocratie, que diable pouvons-nous faire à ce sujet quand des gens comme Manchin, qui a un État appauvri qui a besoin infrastructure, qui fait mourir des mineurs à 50 ans parce qu’ils sont dans les mines plutôt qu’ils sont transformés en Green New – vous savez, des sortes d’emplois verts, que faisons-nous? S’il ne veut pas aider, que faisons-nous ?

En réponse à l’appel à l’aide de Reid, Whitehouse a insisté sur le fait que les libéraux seront délibérés dans « faire la guerre » contre des groupes avec lesquels ils sont en désaccord, en utilisant tout le pouvoir du gouvernement comme “une force aérienne de, comme, la vérité et la lumière et l’exposition et la transparence pour montrer qui sont ces coquins.”

En tant que Jonathan Adler de National Review a écrit, Whitehouse a tout à fait le « recherche sélective de l’argent noir ».

Avec une dernière chance de demander à Whitehouse pourquoi il pense que les six juges de la Cour suprême nommés par les présidents du GOP sont « serviteurs des intérêts de l’argent noir de droite », Reid a refusé et a plutôt continué son obsession pour Manchin et Sinema :

Avez-vous eu cette conversation avec Krysten Sinema et Joe Manchin, parce que les législateurs du Texas sont venus et ont essayé d’avoir cette conversation et ils ne se sont pas présentés à la réunion démocrate. Ils n’étaient tout simplement pas là.

Ainsi, pour récapituler, un peu plus de quatre ans après qu’un partisan de Bernie Sanders et ardent téléspectateur de MSNBC ait presque tué près d’une douzaine de républicains du Congrès, Reid et Whitehouse ont cherché à criminaliser les désaccords politiques.

Nous ne sommes pas des experts en radicalisation, mais nous savons que ce n’est pas une recette saine pour le discours politique.

Pour voir la transcription MSNBC pertinente du 15 juin, cliquez ici.