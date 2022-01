Joy Reid Show raconte un mensonge flagrant sur la mort de l’officier Brian Sicknick – RedState

Nous avons vu Twitter sauter sur l’occasion pour expulser les républicains de sa plate-forme sous prétexte de « désinformation ». Pourtant, il y a une cargaison de mensonges purs et simples qui sont propagés quotidiennement par ceux de gauche et dans les médias libéraux – et Twitter ne semble pas s’en soucier.

Prenez Joy Reid. S’il te plaît.

Vous pourriez faire fonctionner un ballon pendant des jours sur l’air chaud qu’elle souffle. Pas exactement une personne connue pour la vérité ou la fiabilité de ce qu’elle publie. En effet, bien au contraire. Nous avons vu sa faute professionnelle dans les médias avec ses commentaires sur Kyle Rittenhouse, Brett Kavanaugh et les « larmes des hommes blancs ». Ensuite, elle a attaqué Nicki Minaj et a défendu son hésitation antérieure au vaccin en blâmant le président Donald Trump. « Pourquoi une personne sensée prendrait-elle un vaccin avec lequel Trump a quelque chose à voir ? » elle a dit. Mais maintenant, bien sûr, elle a pris ce vaccin Trump parce que d’une manière ou d’une autre, Biden étant au bureau le rend sûr? La logique de ces gens m’épate.

Reid a également promu le complot gluant « DeSantis a disparu ». Elle le pousse toujours, même après qu’il a été complètement démystifié par les médias locaux. Il n’a jamais disparu et a continué à travailler tout en emmenant sa femme suivre des traitements contre le cancer. Pourtant, Reid et d’autres ne peuvent toujours pas arrêter les mensonges.

Peu importe à quel point @RonDeSantisFL et ses amis des médias de droite essaient de le faire tourner, il manque un manque. Et personne n’a expliqué où il se trouvait pendant environ deux semaines en décembre alors que COVID ravageait la Floride et que les tests étaient presque impossibles d’accès. https://t.co/5wMHBV1DRn – Joy-Ann (Pro-Démocratie) Reid (@JoyAnnReid) 4 janvier 2022

Mais elle ne l’a pas laissée allongée là.

Le compte Twitter de son émission, @TheReidOut, a affirmé que l’officier Brian Sicknick « est décédé des suites de blessures infligées le 6 janvier » lors de la promotion d’un segment avec la petite amie de Sicknick, Sandra Garza. Maintenant, Garza n’a pas dit ça, parce qu’elle sait mieux, mais cela n’a pas empêché le compte Twitter de Reid de répandre ce mensonge.

Sandra Garza, partenaire de longue date de l’officier décédé Brian Sicknick, décédé des suites de blessures infligées le 6 janvier, espère que Merrick Garland et le ministère de la Justice « dira qu’ils vont vraiment travailler très dur pour faire bouger les choses » quand il parlera les mercredis . #TheReidOut #reiders pic.twitter.com/RkbRDlp2aU – Le ReidOut (@thereidout) 4 janvier 2022

Au départ, les médias ont répandu le mensonge qu’il avait été frappé avec un extincteur. Ce mensonge a traîné pendant des mois, même s’il n’est pas vrai. J’ai écrit le 10 janvier de l’année dernière qu’ils n’avaient pas de preuves pour cette affirmation et que les preuves indiquaient qu’il y avait un problème de santé. Puis, le 5 février, j’ai signalé que la cause, selon la famille, était un accident vasculaire cérébral, d’après ce que l’hôpital leur a dit. Si je pouvais trouver cette information, n’importe quel autre journaliste le pourrait aussi. Mais le mensonge a continué pendant des mois jusqu’à ce qu’il fasse irruption dans une plus grande conscience médiatique en avril et qu’il soit rapporté qu’il est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral.

« Blessures infligées le 6 janvier » pic.twitter.com/AX86zjVUI6 — Flux quantique, PhD. JAFO (@QuantumFlux1964) 4 janvier 2022

Mais il est clair depuis longtemps qu’il n’a pas été « blessé » le 6 janvier et qu’il n’est pas « mort des suites de blessures infligées le 6 janvier ». C’est manifestement faux. Pourtant, le tweet est toujours en ligne et ne risque pas que le compte soit suspendu pour « désinformation ». Et c’est vraiment offensant d’utiliser la mort de cet officier à des fins politiques. C’est ce que fait son émission avec ce mensonge, pour essayer de le faire paraître pire. Le tweet ne précise pas non plus que lorsqu’ils qualifient Garza de « partenaire » de Sicknick, ils ne parlent pas de son partenaire de travail mais de son partenaire de vie – un point important à souligner pour éviter toute confusion.

Dans la position où Reid se trouve avec une émission sur un grand réseau d’information, il est totalement irresponsable de continuer à propager ce mensonge et doit être corrigé. Je n’ai pas d’espoir pour ça, parce que c’est Joy Reid. La vérité n’est pas exactement une priorité pour elle.