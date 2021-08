Par Dorrani Williams13 août 2021 15:56 GMT Je sais, une autre bataille royale… mais ce jeu est une nouvelle prise rafraîchissante. Je me suis beaucoup amusé avec Naraka : La pointe de la lame. C’est l’un des jeux que j’attendais le plus en août, et jusqu’à présent, j’ai vraiment l’impression qu’il répond à mes attentes. Regarder […] More