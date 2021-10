Joyau de la couronne de la WWE 2021 : heure, chaîne et comment regarder

??

La WWE retourne en Arabie saoudite pour son pay-per-view d’octobre. Jeudi, la WWE accueillera Crown Jewel à Mohammed Abdu Arena sur le boulevard, et ce sera l’un des plus grands événements à ce jour. Crown Jewel sera diffusé sur Peacock à 12 h HE aux États-Unis. Il sera également diffusé sur le réseau WWE partout ailleurs.

Il y a 10 matchs sur la carte, l’événement principal étant Roman Reigns contre Brock Lensar pour le championnat universel. Lensar est revenu à la WWE récemment et est prêt à redevenir champion. Cependant, Reigns n’est pas intéressé à abandonner le titre de sitôt car il est champion depuis plus de 415 jours. La chose intéressante dans ce match est Paul Heyman qui soutenait Lesnar avant de passer à Reigns l’année dernière.

Big E défendra son championnat de la WWE contre Drew McIntyre. Big E a remporté le titre en septembre après avoir encaissé son contrat Money in the Bank. McIntyre est un double champion de la WWE et adorerait remporter le titre avec lui lorsqu’il commencera à courir à SmackDown après avoir été à Raw.

Becky Lynch est de retour et est la championne féminine de SmackDown. Elle défendra son titre contre Sasha Banks et Bianca Belair dans un match triple menace. Lynch a remporté le titre à SummerSlam en août contre Belair dans un match impromptu. Banks était le champion plus tôt cette année avant de perdre ti contre Belair à WrestleMania 37 en avril.

Les finales du Roi de l’Anneau et de la Couronne de la Reine auront également lieu au Crown Jewel. Finn Balor et Xavier Woods seront en lice pour le roi de l’anneau, tandis que la couronne de la reine sera entre Zelina Vega et Doudrop. Quant au reste de la carte, les Usos affronteront The Hurt Business dans un match par équipe. De plus, le championnat par équipe de Raw Tag sera en jeu alors que les détenteurs du titre Riddle et Randy Orton affronteront les anciens champions AJ Styles et Omos. Dans un match sans limites, Goldberg affrontera l’ancien champion de la WWE Bobby Lashley. Il y aura également un match Hell in Cell entre Edge et Seth Rollins, et en simple, Mansoor affrontera Mustafa Ali. Crown Jewel sera la première fois que la WWE se rendra en Arabie saoudite depuis février 2020 pour SuperShowdown.