Joyeuse fête de l’amitié 2021 : citations, souhaits, images que vous pouvez envoyer à vos amis dès aujourd’hui

Joyeuse fête de l’amitié 2021 : la journée a été célébrée pour la première fois en 1958 au Paraguay, mais elle aurait commencé aux États-Unis en 1935 (Photo : IE)

Bonne fête de l’amitié 2021 : Le premier dimanche du mois d’août est réservé aux amis uniquement. Les amis, après tout, sont les personnes les plus importantes dans notre vie. Qu’il s’agisse d’un soutien émotionnel, de blagues, de s’amuser, d’avoir quelqu’un qui vous soutient fermement lorsque tout obstacle que la vie vous pose, un ami est toujours là pour tout cela. Puisque la journée est strictement réservée aux amis, voici comment vous pouvez souhaiter à vos amis aujourd’hui.

Le jour a été célébré pour la première fois en 1958 au Paraguay, mais on dit qu’il a commencé aux États-Unis en 1935. Joyce Hall, l’inventeur des cartes Hallmark, a créé le jour en 1930, avec le 2 août comme date d’origine. Les Nations Unies ont officiellement reconnu le 30 juillet comme Journée internationale de l’amitié. La Journée de l’amitié est importante car elle célèbre le puissant lien d’amitié qui existe entre deux personnes ou plus.

Voici comment vous pouvez les souhaiter :

Un ami qui est quelqu’un qui sait tout de votre vie et qui vous aime toujours, bonne fête de l’amitié. Cher ami, merci d’être un arc-en-ciel et d’avoir ajouté des couleurs à ma vie. Personne ne peut acheter un vrai ami. La seule façon d’avoir un ami est de gagner sa confiance et d’essayer de ne jamais la perdre. Joyeuse fête de l’amitié. Les amis sont comme des étoiles dans le ciel. Vous ne les remarquez peut-être pas toujours, mais ils veillent toujours sur vous. Joyeuse fête de l’amitié ! Chaque jardin doit avoir une rose, chaque visage doit avoir un sourire, chaque herbe doit avoir de la rosée et chaque personne doit avoir un ami comme vous. Vous êtes l’une des bénédictions que j’ai eues dans la vie. Je remercie Dieu pour notre amitié. Joyeuse fête de l’amitié ! Les amis sont comme des étoiles dans le ciel. Vous ne les remarquez peut-être pas toujours, mais ils sont toujours là pour vous surveiller. Joyeuse fête de l’amitié ! Chaque journée est spéciale si elle est passée avec vous. Tu me fais oublier ce qu’est l’ennui. Je n’aurais jamais pensé que quelqu’un puisse toucher ma vie de tant de manières. Bonne journée de l’amitié ! Vous êtes une âme merveilleuse qui m’a appris le vrai sens de l’amitié. Je vous souhaite une chaleureuse et heureuse journée de meilleur ami. Merci d’avoir non seulement été là pour le mieux, mais d’avoir été un rocher chaque fois que j’étais au pire. Je ne peux pas demander plus d’amour que tu ne m’en as donné. Bonne journée de l’amitié!

