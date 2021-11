Joyeuse fête des enfants 2021 : 5 meilleures options d’investissement pour la sécurité financière des enfants selon les experts

Image représentative

Compte tenu de l’augmentation du coût de la vie et de l’éducation, il est devenu très important pour les parents de commencer à épargner tôt pour assurer l’avenir financier de leurs enfants. Le simple fait d’économiser de l’argent sur un compte bancaire peut ne pas servir l’objectif. Au lieu de cela, les parents devraient choisir des options d’investissement appropriées pour assurer l’avenir financier de leurs enfants. Il est toujours utile d’investir le plus tôt possible pour donner à votre investissement le temps de grandir et d’accumuler le corpus nécessaire.

Mais où investir pour répondre aux besoins financiers des enfants ? FE Online s’est entretenu avec trois experts de l’industrie au sujet des cinq options d’investissement pour les enfants. Voici ce qu’ils suggèrent :

Ajinkya Kulkarni, co-fondatrice de Wint Wealth

1. Fonds communs de placement en actions : Les coûts de l’éducation ont augmenté de plus de 10 % chaque année en moyenne. Mais il est important d’investir dans de tels fonds bien à l’avance car le facteur temps joue un rôle clé pour soutenir les rendements adéquats requis pour financer l’éducation de votre enfant.

2. Nasdaq 500 et Motilal s&p 500 : Je recommanderais ces fonds internationaux en particulier pour ceux qui envisagent des cours universitaires étrangers. Ces fonds internationaux ont une couverture en dollars, ce qui signifie que votre investissement et vos rendements seront directement sur le marché du dollar. Cela réduira l’argent perdu lors de la conversion de devises et vous pourrez le dépenser confortablement à l’étranger.

3. Plans à échéance fixe : Si votre horizon est proche d’environ 3 ans ou moins, ce sera un bon pari. Communément appelés FMP, ces obligations de créance offrent des rendements plus élevés que les dépôts bancaires dans un environnement à risque moyen.

4. Obligations souveraines en or : Les SGB sont une bonne option comme investissement dans l’éducation car ils offrent un flux de trésorerie régulier à un taux d’intérêt de 2,5% à l’enfant. Pendant ce temps, la totalité du montant principal restera investie dans le métal jaune qui aura une bonne appréciation du prix et sera disponible en franchise d’impôt à la fin de son mandat.

5. Sukanya Samriddhi Yojana : Il s’agit d’une recommandation en particulier pour les parents d’une jeune fille. Outre un fonds d’éducation, ce programme d’épargne soutenu par le gouvernement peut également être utilisé plus tard pendant le mariage s’il n’est pas nécessaire pour des dépenses plus importantes comme étudier à l’étranger. Bien qu’il ait une longue durée, il donne certainement des rendements plus élevés qu’un PPF.

Kulkarni a également déclaré qu’en général, il conseillerait aux parents d’éviter les NPS et les PPF en tant qu’option d’investissement dans l’éducation, car le verrouillage de l’occupation est très élevé.

Archit Gupta, fondateur et PDG, Clear

1. Caisse publique de prévoyance (PPF) est une option d’investissement appropriée pour les investisseurs prudents. Il a une période de blocage de 15 ans qui vous oblige à rester investi sur le long terme. PPF propose actuellement un taux d’intérêt de 7,1% pour le trimestre de septembre à décembre 2021, ce qui est supérieur aux FD bancaires. De plus, vous bénéficiez également d’avantages fiscaux sur cet investissement.

2. Certificat National d’Épargne (NSC) offre actuellement un taux d’intérêt de 6,8 %. Il se qualifie pour la déduction fiscale de la section 80C et offre des rendements après impôt plus élevés que les FD bancaires.

3. Fonds communs de placement axés sur les solutions investir dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe. Il a une période de blocage de 5 ans et est apte à accumuler un corpus pour l’éducation des enfants.

4. Fonds communs de placement en actions conviennent aux investisseurs agressifs car ils investissent principalement dans des actions. Cependant, ils peuvent offrir des rendements supérieurs à l’inflation au fil du temps et vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. De plus, investir par le biais du plan d’investissement systématique (SIP) vous permet d’investir régulièrement de petites sommes dans ces fonds pour accumuler le corpus requis au fil du temps.

5. Fonds de dette investir principalement dans des titres à revenu fixe tels que des titres d’État et des bons du Trésor. Il offre des retours similaires aux FD bancaires et convient aux futures dépenses récurrentes de votre enfant telles que les frais de scolarité.

Anurag Garg, fondateur et PDG, Nivesh.com

1. Fonds communs de placement en actions : L’horizon d’investissement étant à long terme (comme le sont les investissements pour un enfant), un particulier peut opter pour la constitution d’un corpus pour son enfant et ses besoins futurs via des investissements systématiques (SIP) dans des OPCVM actions. Les fonds communs de placement d’actions sont connus pour générer des rendements à long terme. De plus, grâce à des investissements systématiques, un investisseur peut bénéficier de la moyenne des coûts en roupies, car chaque mois, le coût de l’investissement changera ; il peut monter en quelques mois et diminuer en quelques mois.

Si l’on investit, disons Rs. 10 000 chaque mois pendant 15 ans, un corpus d’environ Rs. 50,45 Lakhs en supposant un retour de 12% sur cette période de 15 ans. Un autre avantage est que les SIP peuvent être démarrés à partir de Rs. 500 par mois. Par conséquent, l’investisseur peut choisir le montant de l’investissement en fonction de sa capacité financière et de ses besoins. Cependant, il faut noter que les fonds communs de placement d’actions sont soumis aux risques de marché et qu’il n’y a aucune garantie sur les rendements que l’on pourra obtenir.

2. Fonds communs de placement en or ou FNB en or : TC’est une bonne option d’investissement pour les investisseurs qui s’inquiètent des taux d’inflation à long terme. Non seulement un investissement dans l’or agit comme une couverture contre l’inflation, mais les fonds communs de placement/ETF en or suppriment également le coût de détention de l’or physique. Avec de tels fonds, les risques d’impuretés sont également réduits. Si l’on investit, disons Rs. 10 000 chaque mois pendant 15 ans, un corpus d’environ Rs. 31,88 Lakhs en supposant un retour sur investissement de 7% sur un investissement total de Rs. 18 Lakhs

3. Fonds hybrides conservateurs : Les fonds hybrides sont ceux dans lesquels les investissements sont effectués à la fois dans des catégories d’actifs de dette et d’actions. Les fonds hybrides conservateurs sont ceux qui ont une allocation de 65% ou plus vers la dette ou les instruments liés à la dette. Si l’on investit, disons Rs. 10 000 chaque mois pendant 15 ans, un corpus d’environ Rs. 38,12 Lakhs en supposant un retour sur investissement de 9% sur un investissement total de Rs. 18 Lakhs

4. Obligations de sociétés : Une obligation d’entreprise est un titre de créance. Les investisseurs qui achètent des obligations d’entreprise prêtent de l’argent à la société émettrice de l’obligation. En contrepartie, la société s’engage juridiquement à payer des intérêts sur le principal et, dans la plupart des cas, à restituer le principal à l’échéance ou à l’échéance de l’obligation.

Cependant, il faut être conscient que le risque de crédit est associé aux obligations. Les risques de crédit sont calculés en fonction de la capacité globale de l’emprunteur à rembourser un prêt selon ses conditions initiales. Si l’on investit 18 Lakhs dans une obligation d’entreprise, un corpus d’environ Rs. 65,56 Lakhs peuvent être accumulés en 15 ans en supposant un taux de coupon de 9%.

5. Dépôt fixe d’entreprise : Pour un investisseur de nature conservatrice, disposant d’un montant forfaitaire et souhaitant constituer un corpus pour son enfant, c’est une bonne option. Cependant, avec un dépôt fixe, il faut verser un montant forfaitaire en une seule fois car ils ne permettent pas de versements mensuels.

Par rapport aux fonds communs de placement d’actions, les FD obtiennent un taux de rendement inférieur et une fois que l’inflation est prise en compte, le taux de rendement réel est encore réduit. Si un investisseur investit les mêmes Rs. 18 Lakhs dans un FD, un corpus de Rs. 37,92 Lakhs peuvent être accumulés en 15 ans en supposant un rendement de 5%.

