Joyeuse fête des filles 2021 : Amitabh Bachchan souhaite à sa fille Shweta Bachchan en ce jour spécial – voici ce qu’il a écrit

Amitabh Bachchan souhaite à sa fille Shweta Bachchan à l’occasion de la Journée internationale des filles (Photo : Twitter/ Amitabh Bachchan)

Souhaits, salutations et citations de la bonne fête des filles 2021 : La Journée internationale de la fille est célébrée dans le monde entier chaque quatrième dimanche de septembre. Cette année, la journée est célébrée aujourd’hui, le 26 septembre. La journée est dédiée aux filles et les parents souhaitent à leurs filles une vie pleine de bonheur et essaient de rendre cette journée aussi spéciale que possible pour elles.

Comme nous le savons déjà, qu’une seule journée ne peut suffire aux parents pour montrer à leurs filles combien ils les aiment et les soutiennent, la journée reste symbolique pour célébrer les filles. Auparavant, la fête des filles était célébrée pour briser le mythe associé à la naissance des petites filles et contre les mauvaises pratiques comme l’infanticide féminin, sati suivi de la dot, qui reste toujours le plus gros problème à résoudre.

En cette fête des filles, nous vous apportons des citations, des images et des souhaits que vous pouvez partager avec votre fille et lui faire se sentir spéciale et autonome. Vérifiez-le!

Devis

“Une fille peut devenir trop grande pour vos genoux, mais elle ne dépassera jamais votre cœur.” Inconnu”Tu es mon ange, tu me rappelles la bonté de ce monde et m’inspire à être la plus grande version de moi-même.” Steve Maraboli« Quand ma fille dit ‘Papa, j’ai besoin de toi !’ Je me demande si elle a la moindre idée que j’ai besoin d’elle un milliard de fois plus. Stanley Behrman “Vous êtes aimé pour la petite fille que vous étiez, pour la femme spéciale que vous êtes et la fille précieuse que vous serez toujours.”

Vœux

Peu importe où vous choisissez d’aller ou quoi faire de votre vie, je serai toujours votre plus grand fan. C’est parce que tu es ma fille, et je t’aimerai toujours pour toujours. Bonne fête des filles princesse! Mon bébé chéri, c’est ta journée. Alors faites-moi savoir quel est le plan aujourd’hui. Vivons cette journée et faisons en sorte qu’elle en vaille la peine. Tu as fait ma vie en prenant naissance. Bonne fête des filles.

Amitabh Bachchan souhaite à sa fille Shweta Bachchan ce jour-là !

Big Bachchan de Bollywood a utilisé l’application de partage de photos Instagram et a souhaité à sa fille Shweta Bachchan en cette Journée internationale de la fille. L’acteur a partagé deux photos sur Instagram avec la légende avec deux légendes différentes pour les publications respectivement. Les messages ont jusqu’à présent recueilli respectivement 171K et 304K likes. Shweta Bachchan a également répondu au message avec quelques emojis cardiaques dans un message et a écrit “Je t’aime Papa” sur un autre message. Le même message a également été partagé sur Twitter avec la même légende. Il a écrit : « Joyeuse fête des filles, mais chaque jour n’appartient qu’aux filles ». Le Tweet a été aimé par plus de 4 500 Twiterratis et ce n’est pas fini. Fille d’Amitabh Bachchan et de Jaya Bachchan, Shweta Bachchan Nanda est un ancien mannequin et est actuellement chroniqueuse et auteure indienne.

