Joyeuse Noelia, Vocodia arrivera au Mexique le centre d’appels avec IA

Happy Noelia, Vocodia arrivera au Mexique le centre d'appels avec IA

L’investissement le plus récent de Noelia était dans l’intelligence artificielle, le chanteur célèbre et à succès a opté pour une nouvelle entreprise qui deviendra sûrement un succès retentissant une fois Vocodia arriver au Mexique, ce qui sera sous peu.

Depuis quelques mois, il semble que Noélia La belle chanteuse et femme d’affaires a réalisé le potentiel de ce logiciel alors elle a décidé d’investir dans cette entreprise sachant qu’elle deviendrait un succès.

Vocodia est actuellement active aux États-Unis, l’un des objectifs était d’élargir son horizon et le pays qu’elle a continué à conquérir était le Mexique, où elle a une belle opportunité de croissance.

Bien que la date exacte d’arrivée au Mexique n’ait pas été communiquée, cela pourrait apparemment arriver cette année, il est essentiel de ne pas perdre de temps.

Une vidéo a récemment été partagée sur YouTube, sur la chaîne Vocodia précisément où certains des avantages de travailler avec Vocodia sont expliqués.

La vidéo qui a été publiée ce 12 octobre ne dure que deux minutes, mais elles sont largement suffisantes pour comprendre grossièrement ses bénéfices et avantages, nous vous la partageons tout de suite.

Vocodia révolutionne le contact. »

C’est la première phrase que l’on retrouve parmi les images de ladite vidéo, où il est concentré que l’intelligence artificielle deviendra la nouvelle génération conversationnelle du service client.

QU’EST-CE QUE LA VOCODY?

C’est un logiciel qui vous permet d’automatiser et d’optimiser les opérations de votre centre de contact, c’est-à-dire que les appels passés depuis le centre d’appels auront une plus grande réponse et résoudront vos doutes en moins de temps.

Vocodia est aussi appelé DISA qui signifie Digital Intelligent Sales Agent ou en espagnol Intelligent Digital Sales Agent.

Pendant la vidéo, le créateur de ce logiciel Brian Podolak, fait un petit test où on le voit interagir avec DISA, en plus de Brian le projet a également été créé par Jimmy Sposato en 2018, concernant la belle chanteuse Noélia fait partie des investisseurs qui ont opté pour l’IA (intelligence artificielle).

COMMENT VOCODIA POURRAIT VOUS AIDER

Stimuler les ventes Enrôler les clients Stimuler la croissance avec efficacité Réduire les frais généraux Affiner l’expérience client

Avec la croissance accélérée de la technologie, ce n’était qu’une question de temps avant que ce type de logiciel n’apparaisse, qui bien qu’il ne soit probablement pas le seul, mais il pourrait être le seul de son genre, alors la belle chanteuse n’a pas manqué l’occasion investir, c’est bon pour les affaires !