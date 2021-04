Joyeuses Pâques 2021: Images et phrases à partager

. Le pape François célèbre la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre, où il bénit également une quantité symbolique d’huile qui sera utilisée pour administrer les sacrements de l’année au Vatican, le 1er avril 2021

! Le Christ vit! Le dimanche 4 avril, très tôt le matin, de nombreux disciples de Jésus, dont Marie-Madeleine, se rendent au Saint-Sépulcre où le fils de Dieu avait été enterré, mais étonnamment, ils l’ont trouvé vide.

On dit que seuls des anges et un homme qui s’est adressé à Marie-Madeleine ont été retrouvés dans le tombeau. Elle a supposé que c’était le jardinier, mais après avoir entendu la voix qui prononçait son nom «María, María», elle s’est rendu compte que la personne qui lui parlait était Jésus lui-même. Jésus est ressuscité, le Christ vit! Ainsi, de cette manière, le dimanche de la résurrection ou le jour de Pâques du Seigneur, devient l’un des jours les plus importants pour la communauté chrétienne et catholique. C’est « l’événement le plus important pour l’humanité », car avec lui toute l’humanité est rachetée et libérée du péché.

Le message rédempteur qu’apporte la célébration de Pâques n’est autre que la purification totale de l’homme, la libération de son égoïsme, de sa sensualité, de ses complexes, certains experts expliquent plus en détail que: «La résurrection de Jésus après sa mort , consenti par lui, pour le sauvetage et la réhabilitation de l’homme déchu », est un jour de victoire.

✝️ Ne manquez pas CE DIMANCHE la célébration de la messe de Pâques avec le Pape François du Vatican et une fois conclue, il donnera une bénédiction à tous dans ce moment difficile. Ne le manquez pas à 5h30 sur #TelemundoHouston! #Easter #Easter pic.twitter.com/xqfOYkj4Eb – Telemundo Houston (@TelemundoHou) 3 avril 2021

Dix images et phrases à partager ce dimanche de Pâques

LIRE LA SUITE: Joyeuses Pâques 2021: des versets bibliques à partager