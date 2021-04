Joyeuses Pâques d’un lapin Mimi presque vacciné! ⋆ 10z viral

Mariah Carey peut être la reine de Noël, mais cela ne signifie pas qu’elle ne fait pas de fête lors d’autres fêtes religieuses (et c’est la raison pour laquelle vous pouvez trouver le père Noël essayant de sauter le lapin de Pâques pour avoir tenté de voler sa fille). Mimi a célébré l’anniversaire de la grande «Surprise de Jésus, salope. Je parie que vous pensiez avoir vu le dernier moment de moi « en postant une photo d’elle dans des oreilles de lapin avec ses deux cabots qui pensent: » Elle nous écrase mais au moins elle ne nous a pas mis dans la sécheuse! » Et Mimi a une autre raison de célébrer parce qu’elle a récemment rempli ses veines de papillon licorne avec le vaccin COVID-19.

Tout en portant la paire de bottes sensée parfaite pour baiser le coronavirus, Mimi a fait savoir à ses agneaux dans une vidéo qu’elle était très nerveuse à l’idée de recevoir la première dose du vaccin et a encouragé tout le monde à y introduire le vaccin lorsqu’il est à leur disposition. Alors que les médecins se parlaient, Mimi parlait par-dessus leurs culs et dit:

«Ils ont un récit médical, mais je suis là. Excité et un peu nerveux à l’idée de prendre cette photo. Cela les empêche de faire leur travail, mais vous savez comment je vais. Je parle juste et n’y pense pas vraiment.

Nous voilà, depuis ce premier post, en train de me laver les mains avec Roc et Roe à New York, essayant d’encourager les gens à être vraiment en sécurité. Vous savez, nous sommes toujours dans cette bataille ensemble. Alors de toute façon, je suppose que nous y voilà! J’espère que nous allons éditer ceci parce que je suis beaucoup en train de parler au-dessus des gens mais vous savez, nous sommes tous habitués à ça.

Mimi a ensuite dû bousculer sa «posture de tournage» pour se mettre à l’aise pour la prise de vue, et a également mentionné que le témoin le plus sexy de Jéhovah était là dans l’esprit (sous la forme d’un t-shirt Purple Rain porté par la caméra de Mimi). Et au fur et à mesure que le tir est entré, Mimi a donné à tout le monde un mini-concert en laissant échapper l’une de ses notes de sifflet signature:

Effet secondaire du vaccin: G6 🎵 pic.twitter.com/YcQBpgSCRH – Mariah Carey (@MariahCarey) 3 avril 2021

Honnêtement, si Mimi peut se faire vacciner tout en souffrant majoritairement d’une légère lumière fluorescente, n’importe qui peut se faire vacciner. Il n’y a pas d’excuse, chérie!

