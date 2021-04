Joyeuses Pâques: versets bibliques à partager

. Le pape François célèbre l’Eucharistie lors de la messe du Vendredi saint pour la Passion du Seigneur le 2 avril 2021 dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, lors de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Ce dimanche 4 avril 2021, le chemin de Pâques s’ouvre à tous les chrétiens du monde. L’Église catholique et ses fidèles sont vêtus de joie et de célébration pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Finie la sobriété des temples lors du triduum pascal (période allant de la messe de l’après-midi du Jeudi Saint « à la Cène » jusqu’à la veille du dimanche de Pâques), et il a commencé à partir du samedi soir pour faire le transit de la mort de Jésus vers sa résurrection (Veillée pascale).

Avec une grande espérance et une grande joie, la vie s’ouvre à nouveau vers la lumière pour célébrer la gloire du dimanche de Pâques, montrant que le Christ est la lumière même du monde.

En l’honneur de ce grand événement, nous avons voulu rappeler quelques passages bibliques qui nous parlent de ce grand événement et de l’importance qu’ils ont lorsque tout bon chrétien est appliqué dans la vie.

✝️ Ne manquez pas CE DIMANCHE la célébration de la messe de Pâques avec le Pape François du Vatican et une fois conclue, il donnera une bénédiction à tous dans ce moment difficile. Ne le manquez pas à 5h30 sur #TelemundoHouston! #Easter #Easter pic.twitter.com/xqfOYkj4Eb – Telemundo Houston (@TelemundoHou) 3 avril 2021

12 versets bibliques à partager

• Alors Jésus lui dit: – Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? – Jean 11: 25-26

• L’ange dit aux femmes: – N’ayez pas peur; Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n’est pas ici, parce qu’il est ressuscité, comme il l’a dit. Venez voir où ils l’ont mis. – Matthieu 28: 5-6

• Louez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Par sa grande miséricorde, il nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante. – 1 Pierre 1: 3

• « Depuis le baptême de Jean jusqu’au jour où il a été reçu du milieu de nous, que l’on soit rendu témoin avec nous de sa résurrection. » – Actes 1:22

• «Vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps du Christ, afin que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous puissions porter du fruit pour Dieu». – Romains 7: 4

• Parce que nous sommes enterrés avec lui jusqu’à la mort par le baptême, de sorte que, comme le Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous aussi pouvons marcher dans une vie nouvelle. – Romains 6: 4

• Le Seigneur a entendu leur demande, l’âme de l’enfant est retournée dans son corps et l’enfant a retrouvé la vie. – 1 Rois 17:22

• Vous, qui m’avez fait voir beaucoup d’angoisse et de mal, me redonnerez la vie et me relèverez des profondeurs de la terre. – Psaumes 71:20

• Mais vos morts vivront; leurs cadavres reviendront à la vie. Ceux qui habitent maintenant dans la poussière se réveilleront et chanteront de joie, car vous êtes comme une rosée de lumières, et la terre donnera naissance à ses morts. – Ésaïe 26:19

• Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière du sol seront réveillés, certains à la vie éternelle, et d’autres à la honte et à la confusion perpétuelles. – Jour 12: 2

• Mais concernant la résurrection des morts, n’avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Parce qu’il a dit: « Je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob ». Ainsi, Dieu n’est pas un Dieu des morts, mais des vivants. – Matthieu 22: 31-32

• Et c’est la volonté de mon Père: Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai le dernier jour. – Jean 6:40

