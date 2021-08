Joyeux 25e anniversaire de Gilmore : regardez les pros du PGA Tour recréer le swing

in

Le film Happy Gilmore d’Adam Sandler en 1996 est une comédie emblématique sur le golf de compétition, bien que la fonctionnalité de la technique de swing de course mise au point par le protagoniste de Sandler soit au mieux discutable. Dans une nouvelle vidéo célébrant le 25e anniversaire du film, des professionnels du golf, dont Tiger Woods, Dustin Johnson et Rory McIlroy, essaient le swing emblématique de Happy.

Nous avons déjà vu un certain nombre d’hommages à Happy Gilmore pour son 25e anniversaire, Sandler lui-même ayant publié une recréation du swing chaotique plus tôt dans l’année. Maintenant, les pros tentent le coup dans une nouvelle vidéo publiée par Team TaylorMade, mettant en vedette Tiger Woods, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Collin Morikawa, Matthew Wolff et Tommy Fleetwood montrant leurs meilleurs swings heureux.

La vidéo a tout pour plaire, chaque joueur portant un maillot Happy Gilmore personnalisé avec son nom de famille au dos. Les commentateurs de la vidéo ont convenu que Tiger Woods avait le swing le plus réussi, mais que Rory McIlroy s’était le plus engagé dans la course chaotique – avec des résultats désastreux.

Happy Gilmore s’est retrouvé référencé dans le monde du golf professionnel plus tôt cette année, lorsque les mèmes ont comparé le finaliste des Masters Will Zalatoris à l’un des caddies de Gilmore du film. Zalatoris a embrassé la blague, allant même jusqu’à faire graver l’une des lignes du personnage sur l’un de ses coins.

Le développeur de jeux Mike Mika a également révélé qu’il avait lancé un jeu vidéo Happy Gilmore, qui aurait combiné golf et combat. Bien qu’il n’ait jamais eu le feu vert, Mika a laissé entendre que cela pourrait être un bon projet pour la poussée de Netflix dans les jeux.