Joyeux 4 juillet, l’Amérique craint ! 10z viral

Dimanche, le panel This Week d’ABC a marqué le Jour de l’Indépendance en vantant à quel point la nation était politiquement «divisée», mettant en garde hystériquement contre les «factures anti-LGBTQ», l’itinérance et l’inégalité des revenus. Même lorsque l’un des experts a adopté un ton légèrement plus optimiste, elle s’est inquiétée du fait qu’il pourrait être « fou » et « naïf » de parler positivement de l’Amérique.

“Et nous voulions obtenir quelques réflexions finales sur ce jour de l’indépendance de notre table ronde….Une évaluation rapide, cependant, de l’endroit où vous nous voyez en tant que nation aujourd’hui, une nation encore divisée”, L’animatrice Martha Raddatz a fait remarquer au sommet du segment qui s’est rapidement transformé en saccage du chroniqueur de gauche américain du Los Angeles Times, LZ Granderson, a déclaré:

Je pense aux plus de 250 projets de loi anti-LGBTQ qui sont déposés cette année seulement, dont beaucoup ciblent les jeunes transgenres, les enfants. Donc, je pense que tant que nous aurons des élus qui sont prêts à utiliser les enfants comme pions politiques pour gagner des points, qui sont prêts à utiliser les plus vulnérables du pays pour gagner des points, nous aurons toujours cette division. C’est par là que nous devons commencer, régler cela.

Raddatz s’est ensuite tourné vers la correspondante nationale du Washington Post, Mary Jordan, qui a offert une image rose similaire sur l’état du pays :

Je pense que les gens doivent se rappeler que ce qui jette de l’essence sur le feu pour ceux qui sont en colère les uns contre les autres et contre le gouvernement, c’est l’inégalité des revenus. Les riches s’enrichissent et il y a de plus en plus de sans-abri. Et quand 50 des personnes les plus riches ont autant de richesses que 165 millions d’Américains, les gens pensent que c’est injuste.

Tout en claquant le succès, Jordan a curieusement exhorté à “restaurer ce qu’était l’Amérique” comme “un aimant pour les ambitieux”. Apparemment, à moins que ces citoyens « ambitieux » ne gagnent trop d’argent à son goût.

La correspondante politique nationale du magazine Time, Molly Ball, a au moins tenté d’exprimer le plus petit degré d’optimisme : « Nous sommes un pays très divisé et les gens sont encore très en colère les uns contre les autres… Mais nous sommes toujours debout… C’est un moment pour regarder en arrière. sur l’année que nous avons eue, l’année et demie que nous avons eue, et dire que nous pouvons nous réunir physiquement et peut-être que nous pouvons aussi nous réunir politiquement.

Cependant, quelques instants plus tard, elle s’est inquiétée : “C’est peut-être une chose folle, naïve, farfelue et optimiste à penser.”

L’optimisme le plus optimiste que la directrice politique adjointe d’ABC News, Averi Harper, puisse avoir à propos de l’Amérique était de dire : « Je pense que le travail de lutte pour une union plus parfaite, ce travail reste inachevé. Et à cause de ça, malgré les divisions, je pense que tout est possible.

Cette discussion en grande partie austère est intervenue quelques minutes seulement après que le panel a saccagé la récente décision de la Cour suprême confirmant les lois sur l’intégrité des électeurs en Arizona. Cette plainte unilatérale mettait en vedette Granderson claquant les juges «privilégiés» ne se souciant pas de savoir si les pauvres pouvaient voter et Jordan affirmant de manière complotiste que des «sales tours» électoraux étaient employés par les républicains dans tout le pays.

Alors que de nombreux Américains voient le 4 juillet comme un jour pour célébrer l’Amérique, les médias de gauche exploitent plutôt le discours des fêtes dans le pays.

L’échange déprimant a été présenté aux téléspectateurs par Amazon et Gillette. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux en parrainant un tel contenu.

Voici une transcription du segment du 4 juillet :