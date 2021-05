Joyeux 5 mai: pourquoi cette journée est-elle célébrée?

. 5 mai: José Gregorio Pérez assiste aux festivités du Cinco de Mayo le 5 mai 2010, au site historique d’El Pueblo de Los Angeles sur Olvera Street au centre-ville de Los Angeles, en Californie.

Joyeux Cinco de Mayo! Pourquoi cette journée est-elle célébrée aux États-Unis? Le 5 mai est l’un des festivals les plus importants pour le peuple mexicain et aux États-Unis, la «Fiesta Mexicana» est célébrée pour commémorer la bataille de Puebla, avec des mariachis, des chapeaux, des tacos et des margaritas.

Étrangement, cette fête n’est pas très célébrée au Mexique, et au contraire aux États-Unis, ce jour est un jour férié.

Pourquoi cette journée est-elle célébrée?

Tout est né de la bataille de Puebla. La bataille de Puebla, a eu lieu le 5 mai 1862, et son origine remonte à un événement précédent qui a laissé le pays mexicain plongé dans une grande crise de pauvreté: la guerre de la Réforme.

La guerre de la Réforme est une guerre civile qui a duré de 1858 à 1861 dans laquelle le pays a été divisé en deux grands camps: les libéraux et les conservateurs. Les deux parties ont fortement emprunté à d’autres pays pour payer la guerre, ce qui a conduit à une augmentation de la dette extérieure.

Cette situation a amené le président de l’époque, Benito Juárez, à décider de suspendre le paiement de la dette extérieure. Dans leur colère, les pays européens que sont la France, l’Espagne et l’Angleterre ont envoyé des troupes sur les côtes mexicaines de Veracruz pour demander au gouvernement Juárez de payer ce qu’elles devaient.

Compte tenu de la situation, les deux parties au conflit sont parvenues à une négociation dans le cadre du soi-disant “Traité de solitude”, par lequel le Mexique s’est engagé à régler ses obligations envers ces pays, en échange de leur retrait de son territoire.

L’Espagne et l’Angleterre, mais la France, ne se conformèrent pas au traité et continuèrent à la place un harcèlement exacerbé avec les ambitions de son gouverneur. Napoléon III, descendant d’une dynastie de conquérants, voyait dans la vulnérabilité du Mexique l’occasion idéale d’étendre son empire. Avec une armée mieux entraînée et mieux armée que les troupes mexicaines, Napoléon pensait que la conquête de ce pays était une tâche facile.

Contre toute attente, l’armée mexicaine sous le commandement du général Ignacio Zaragoza affronta l’armée française, considérée comme la plus puissante du monde, et elle fut victorieuse dans cette bataille. Le conflit a pris fin.

Popularité de la célébration aux États-Unis

Explique au professeur d’histoire de l’Université de Chicago, Mauricio Tenorio, que la fête du Cinco de Mayo a été transférée aux États-Unis, car en même temps que le Mexique faisait la guerre aux Français, l’Amérique sortait également de la guerre civile. Abraham Lincoln, alors président, était en faveur de la cause mexicaine et devint un allié de son homologue Benito Juárez.

De même, l’enseignant a déclaré qu’en échange d’Abraham Lincoln, la majorité des Mexicains qui vivaient aux États-Unis se sont alliés à lui pour lutter contre les confédérés.

“Le jour de la bataille de Puebla signifie l’union des Mexicains et des Américains.” Il a ajouté que c’est à ce moment-là que le 5 mai commence à être célébré “pour célébrer sa mexicain mais aussi son américanité pour avoir appartenu et combattu avec Lincoln”. “C’était le triomphe universel des libéraux [mexicanos y estadounidenses] contre les grands méchants », a déclaré Tenorio.

C’était la seule victoire mexicaine contre un “grand empire” et elle est devenue “une date très importante dans le calendrier patriotique mexicain pour tout ce que signifiait la lutte contre les Français”, a expliqué le professeur d’histoire de l’Université de Chicago.

Comment ces vacances sont-elles devenues populaires aux États-Unis?

Au début des années soixante, grâce à de nombreux militants américano-mexicains qui se sont battus du mouvement chicano, pour la défense des droits civils des populations américano-mexicaines séparées et traitées différemment au cours de la seconde moitié du siècle dernier, Le 5 mai a été un jour choisi pour célébrer la fierté mexicaine et aussi un jour de reconnaissance de la bataille de Puebla comme exemple de lutte anti-impérialiste.

Plus tard, près de deux décennies plus tard, en 1989, un importateur de bières mexicaines comme Modelo ou Corona a lancé une campagne publicitaire liée à cette célébration. Initialement, la campagne s’adressait aux Latinos, mais plus tard, elle a été étendue à un public plus large avec des publicités à la télévision et dans la presse écrite, selon le New York Times.

Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, ce festival est célébré à la Maison Blanche et que ce jour-là également, c’est l’un de ceux qui consomment le plus de bière et de boissons alcoolisées.

La foire de Puebla et la pandémie

Le 159e anniversaire de la bataille de Puebla, pour la deuxième année consécutive, ne sera pas célébré avec des défilés ou des événements massifs, car les conditions de santé dans l’entité en raison de la contingence sanitaire Covid-19 ne le permettent pas, a déclaré le gouverneur Miguel Barbosa Huerta.

En fait, le président a confirmé lors d’une conférence de presse que seule une cérémonie civique aurait lieu, malgré le fait qu’au début du mois de mars, il avait déclaré que son administration analysait la célébration du défilé et les activités liées au 5 mai en raison de sa pertinence historique. .

«Concernant les événements spéciaux à l’occasion du 5 mai, il n’y aura pas, ce sera la cérémonie civique correspondante, mais un événement massif ne se produira pas. Il n’y a pas de conditions à Puebla ou dans le pays pour mener à bien ces événements », a-t-il rapporté.

