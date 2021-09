Joyeux anniversaire à Angie Taddei !!!

Vous avez bien lu, aujourd’hui nous souhaitons vous donner tous les détails et quelques curiosités sur votre artiste préféré qui fête son anniversaire aujourd’hui, le 20 septembre, nous nous référons bien sûr à Angie Taddei.

Eh bien, un jour comme aujourd’hui, le 20 septembre, mais en 1981, l’animatrice et chanteuse mexicaine mieux connue sous le nom d’Angie Taddei est née.

Angie Taddei est son nom de scène, mais son nom complet est María de Los Ángeles Taddei Cella. Et cette figure artistique talentueuse est un hôte ET un grand chanteur mexicain né en Argentine, qui a également développé une carrière très professionnelle dans le milieu artistique.

Cette talentueuse artiste argentine et mexicaine a 40 ans aujourd’hui si les comptes ne nous font pas défaut, et la réalité est qu’Angie a l’air spectaculaire à 40 ans, avec un grand talent et une grande carrière qui l’ont fait marquer le monde. de l’industrie de la musique et du divertissement.

Quelques faits curieux, Angie a étudié la communication à l’Université d’Anahuac et a été co-fondatrice du magazine en ligne de mode et de style de vie intitulé Mundo Rosa, elle a épousé le musicien José Portilla en 2010 et en 2013 ils ont eu leur premier enfant.

Non seulement cela, mais aussi Angie a rejoint Carla Arreguín jours dans la rencontre de James et dans le changement que ce groupe musical appelé JNS a eu.

Aujourd’hui, nous voulons célébrer Angie pour célébrer encore de nombreuses années de vie.