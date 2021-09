Joyeux anniversaire à Bruce Springsteen et Anthony Mackie ⋆ .

Aujourd’hui est un grand jour : c’est l’anniversaire d’Anthony Mackie et Bruce Springsteen ! Célébrer le Boss et Captain America en même temps, c’est comme un cadeau de l’univers car qui ne veut pas écouter Bruce en regardant les interviews d’Anthony Mackie ? Cela ressemble à une situation gagnant-gagnant.

Internet adore souhaiter un joyeux anniversaire à leurs favoris, alors les souhaits se sont précipités pour Anthony Mackie.

anthony mackie, anniversaire garçon !! #joyeuxanniversaireanthonymackie pic.twitter.com/NtES1YcWqJ — naju ‎⍟ anthony’s bday!! (@rocketmwn) 23 septembre 2021

Joyeux anniversaire à Anthony Mackie et ses cuisses 🥳🥳🥳🎉 pic.twitter.com/tOERyOqrZv – Dominic ️ (@hoeforstucky) 23 septembre 2021

anthony mackie comme gâteaux d’anniversaire – un fil pic.twitter.com/5bCYj6piq7 — confort pour anthony stans ☁️ (@safeforanthony) 23 septembre 2021

joyeux anniversaire anthony mackie <3 pic.twitter.com/LyyETM1z21 – anniversaire de fab mackie (@chadmackies) 23 septembre 2021

joyeux anniversaire à mon capitaine america, anthony mackie. j’espère que vous passez la journée la plus incroyable, casquette pic.twitter.com/8zVFMDs4bD – jaida ‎⩔ MACKIES BDAY (@wilsonscap) 23 septembre 2021

Joyeux anniversaire @AnthonyMackie 🌟 Comment ça a commencé par rapport à comment ça se passe pic.twitter.com/PydfWlVmrg – Fandom (@getFANDOM) 23 septembre 2021

Et bien sûr, l’amour du patron est également entré en jeu.

Moi : Joyeux anniversaire au Boss ! Collègue : L’anniversaire de Carol n’est pas avant décembre. Moi : Je voulais dire Springsteen qui est Carol ? – La sirène volatile (@OhNoSheTwitnt) 23 septembre 2021

Joyeux 72e anniversaire à « The Boss » Bruce Springsteen, né ce jour à Long Branch, NJ. pic.twitter.com/ajrxZOTpfm – Classic Rock In Pics (@crockpics) 23 septembre 2021

joyeux anniversaire papa pic.twitter.com/gTwHcP3oz9 – New Jersey (@NJGov) 23 septembre 2021

Je suis peut-être le gouverneur, mais il est le patron. Joyeux anniversaire, @springsteen ! https://t.co/P5XWxdxTxm – Gouverneur Phil Murphy (@GovMurphy) 23 septembre 2021

Joyeux anniversaire Bruce @springsteen ❤️ 🎸 pic.twitter.com/lQvUU8U099 – Carole King (@Carole_King) 23 septembre 2021

Joyeux anniversaire à deux des meilleurs !

remorque drop 4 U #IKnowWhatYouDId pic.twitter.com/zwlWLsyueR – Je sais ce que vous avez fait l’été dernier (@IKWYDLS) 23 septembre 2021

