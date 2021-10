Joyeux anniversaire à Jimin !!! – Actualités musicales

Aujourd’hui l’un des chanteurs et membres des Boy bands les plus spectaculaires du moment fête son anniversaire, bien sûr nous parlons de Jimin !!! Restez avec nous pour tous les détails et quelques anecdotes sur le talentueux chanteur et danseur coréen.

Park Ji-min, réalité réalité plus connue sous le nom de Jimin s’épanouit aujourd’hui, cet artiste talentueux n’est pas seulement un chanteur mais aussi un compositeur, un beau mannequin et bien sûr une danseuse sud-coréenne.

En 2013, le chanteur et le garçon d’anniversaire d’aujourd’hui ont fait leurs débuts en tant que membre du groupe BTS sous la société Big Hit

Jimin est né le 13 octobre mais à partir de 1995 donc si les comptes ne nous font pas défaut, le chanteur sud-coréen a 26 ans aujourd’hui, et le mieux c’est que ça ne se remarque pas, et si ça se voyait c’est toutes ces années de carrière qu’il a donné à tous ses fans son public qui l’aime tellement lui et le groupe.

Jimin a participé à différents films et émissions de télévision, en plus de ce qui, bien sûr, a fait partie de ce groupe qui nous a donné tant de chansons et qui a également réussi à se positionner aux premières places des Billboard Awards, et pas seulement une mais plusieurs occasions ont Ils ont été ceux qui ont eu la chance d’être aux premières places de ces récompenses grâce à leur talent et l’amour qui déborde dans leurs chansons à donner à leur public.

Nous souhaitons un excellent anniversaire à ce talentueux danseur, chanteur et auteur-compositeur si acclamé dans le monde de la musique. Joyeux anniversaire Jimin !!!!