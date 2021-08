Joyeux anniversaire à Joe Elliot !!

in

Aujourd’hui, nous voulons célébrer un autre joyeux anniversaire, vous savez qu’ici à Music News, nous vous donnons les meilleures tendances musicales, premières, mode, potins, et bien sûr nous vous racontons les anniversaires de vos artistes préférés, Joe Elliot est l’un des eux ! Nous vous disons tout en détail ici à Music News !

Il s’avère qu’un jour comme hier, comme hier, (JEJE), le 1er août mais 1959, Joseph Thomas Elliot est né, mieux connu dans l’industrie de la musique sous le nom de « Joe » Elliot Jr, qui est un chanteur talentueux et bien connu. , musicien Et auteur-compositeur anglais, qui était à l’origine le chanteur principal du groupe de hard rock britannique Def Leppard, nous connaissons tous ce groupe et bien sûr les merveilleuses chansons qu’ils nous ont laissées.

À 62 ans, ce chanteur et compositeur talentueux a parcouru un long chemin et nous a donné des satisfactions musicales sans fin que nous consacrons à ce jour, pleurons ou tombons simplement amoureux de quelqu’un ou de nous-mêmes.

Joe Elliot est venu travailler sur différents projets au cours de sa carrière qui ont inclus des célébrités telles que Freddy Mercury, Alice Cooper, Mick Ronson, Ian Hunter, entre autres.

Joe Elliot vit actuellement à Dublin, en Irlande avec sa femme Kristine, il dirige à ce moment de sa vie un studio d’enregistrement appelé Joe’s Garage, et en fait ce studio est considéré comme l’un des meilleurs et des plus fréquentés du pays !

Il a également une station en ligne appelée planetrock.com. Tu as besoin de plus? Nous sommes ravis !!

Heureux de célébrer cette célébrité qui n’a fait que marquer le monde ! Joyeux anniversaire Joe Elliot !