Joyeux anniversaire à Julian Casablancas !!

Aujourd’hui Julian Casablancas fête son anniversaire aujourd’hui !! Nous sommes heureux de célébrer! Restez pour plus de détails ici à Music News.

Il s’avère qu’aujourd’hui Julian Fernando Casablancas, plus connu sous le nom de Julian Fernando Casabalancas, fête son anniversaire ! C’est épanouissant, combien pouvez-vous imaginer ?

Casablancas est né un jour comme aujourd’hui, le 23 août 1978, donc si les comptes ne nous font pas défaut, Julián n’accomplit ni plus ni moins 43 ans ! Cet homme talentueux est un chanteur et auteur-compositeur américain et est bien connu pour être le chanteur principal du groupe de rock The Strokes, tout le monde connaît ce groupe.

Non seulement cela, mais Julian Casablancas a également travaillé comme soliste pendant un certain temps pendant la pause du groupe, date à laquelle l’album Phrazes for the Young est sorti, exactement le 3 novembre 2009 !

Ce chanteur talentueux a été impliqué dans des chansons comme la chanson “The Adults are Talking” de l’album 2021, “The New Abnormal”, nous avons également “You Only Live Once” de l’album 2005 “First Impressions of Earth”, et pour la fin , “Reptilia” de l’album 2003, “Room on Fire”.

On vous raconte quelques curiosités ci-dessous, lorsque ses parents ont divorcé, Julian Casablancas a noué une bonne relation avec Sam Adoequi, qui était son beau-père et lui a offert l’album “The Best of the Doors” en 1985.

Il a commencé à se droguer à 11 ans et a suivi un programme de désintoxication à 14 ans à Phoenix House.

A l’origine, The Strokes devait s’appeler “Allez” grâce à un nom proposé par Julian Casablancas, mais The Strokes sonnait mieux.

Son plat préféré est l’italien !!! En fait, Julian Casablancas a un restaurant japonais à Los Angeles.

Joyeux anniversaire!!!