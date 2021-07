Aujourd’hui, nous voulons féliciter et envoyer un câlin chaleureux à notre cher, Martín Vargas Morales !! On vous dit tous les détails ici dans Music News !

La réalité est qu’ici à Music News, nous vous présentons les meilleures premières, les meilleures chansons, les meilleurs clips vidéo, les meilleurs festivals en ligne, bien sûr parce que nous voulons continuer à prendre soin de vous dans cette pandémie, mais les anniversaires célèbres ne peuvent pas être manqué! Nous vous présentons l’anniversaire de Martín Vargas Morales.

Nous connaissons tous Martín Vargas Morales, mieux connu sous le nom de Martín Vargas, pour être membre et chanteur du groupe célèbre et bien connu appelé « MORAT ». Combien de ses chansons avez-vous dans votre playlist ?

Des chansons de Morat comme “When Nobody Sees”, “Idiot”, “Où allons-nous?”, “Apprendre à s’aimer”, “À propos de l’amour et de ses effets”, “Les balles perdues”.

Marín Vargas est un chanteur et batteur du groupe pop Morat, et en fait, avant que Martín ne devienne célèbre, son histoire est la suivante, il s’avère qu’il a remplacé Alejandro Posada en tant que membre de Morat, il fait partie du groupe avec son frère Simón Vargas, et actuellement il sort avec Laura Jiménez Bonilla.

Et vous nous dites, quelle est votre chanson préférée de Morat ? C’est un peu difficile de trancher entre leur matériel car ils sont tous très bons, et ils nous remplissent de feeling, donc on peut t’assurer quelque chose, avec Morat, si tu vas pleurer, tu vas pleurer c’est sûr, on je vous parie que, et si vous aviez besoin de tomber amoureux, ses chansons le feront immédiatement !

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Martín Vargas, et nous lui souhaitons encore plus de succès, car nous sommes sûrs que cela va continuer ! Joyeux anniversaire Martín Vargas !!!!