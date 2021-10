Aujourd’hui nous voulons fêter l’anniversaire de cet artiste talentueux qui a su toucher les cœurs et qui nous a même rempli de satisfaction tout au long de sa carrière musicale, nous nous référons bien sûr à Snoop Dogg.

Son nom complet est Calvin Cordoza Broaudus, mieux connu artistiquement sous le nom de Snoop Dogg, bien qu’il ait souvent été appelé Snoop Lion, peu importe comment nous voulons l’appeler la star reste la même et cet artiste talentueux est un chanteur, producteur et acteur.

Fait Snoop Dogg est l’un des artistes les plus célèbres et les plus importants du genre hip-hop, et il a plus de 2021 50 ans, c’est vrai, Snoop Dogg est né le 20 octobre mais en 1971.

Il est l’un des rappeurs les plus acclamés et écoutés de mon amour, et il a réussi à nous surprendre non seulement avec son talent de soliste mais aussi avec les collaborations grandes et variées qu’il a faites dans sa carrière.

Certains faits curieux sont qu’en moyenne 81 articulations par semaine, le saviez-vous ???

Joyeux anniversaire à Snoop Dogg !!!