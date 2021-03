Joyeux anniversaire Aamir Khan! Dans le monde de photos de famille super nostalgiques de M. Perfectionist!

Les fans d’Aamir Khan attendent son remake du classique de Tom Hanks ‘Forrest Gump’ dans le rôle de Lal Singh Chaddha. (Photos: Aamir Khan)

Aamir Khan, M. Perfectionist de Bollywood, célèbre aujourd’hui son 56e anniversaire. Au cours d’une carrière de plus de trois décennies, Aamir Khan nous a captivés avec des performances époustouflantes. Adoré en tant que « chocolatier » à l’époque de « Qayamat Se Qayamat Tak » au début des années 90, Aamir Khan est passé à des rôles plus pointus dans des films tels que « Ghulam » et « Sarfarosh ». Puis vinrent les drames d’époque tels que «Lagaan» et «Mangal Pandey» qui non seulement prouvèrent les capacités d’acteur d’Aamir Khan, mais montrèrent également sa qualité incroyable dans le look de ses personnages. Connu pour avoir consacré toute son année à un seul film, Aamir Khan a réécrit les règles de l’industrie cinématographique hindi. Alors que des légions de fans souhaitent à la superstar son 56e anniversaire, voici un aperçu de ces articles adorés de Khan qui nous donnent un aperçu de son monde. Ces photos en noir et blanc nous rendent tous trop nostalgiques! Et toi? Voici un voyage dans le passé:

Ammi et moi.

Meilleure maman du monde! pic.twitter.com/dgMM8bzMqU – Aamir Khan (@aamir_khan) 12 mai 2019

Mes parents, Faisal et moi 🙂 pic.twitter.com/Y72Bc4Sgbl – Aamir Khan (@aamir_khan) 12 mai 2019

Ma maman, papa et Nikhat, ma sœur aînée… bonne fête des mères Ammi!

???? pic.twitter.com/5VWUoLPJxi – Aamir Khan (@aamir_khan) 12 mai 2019

Le plus mignon du monde… mazi baiko ❤ pic.twitter.com/1azLWw0jSF – Aamir Khan (@aamir_khan) 22 mars 2019

Aaila! Amar aur Prem do legends ke saath! Aur woh bhi Wembley Stadium mein !!! Oui ma !!!

Merci pour la photo Monsieur @SrBachchan pic.twitter.com/kaARBDIum2 – Aamir Khan (@aamir_khan) 6 février 2019

Et moi et mon père … pic.twitter.com/WNbMUflGgG – Aamir Khan (@aamir_khan) 18 juin 2017

D’être un rebelle dans «Rang De Basanti» à façonner une révolution dans «Dangal», Aamir Khan a été l’une des principales stars de la «Khan Trinity» de Bollywood. Bien qu’il existe de nombreux rôles oublieux tels que « Thugs of Hindostan », les performances puissantes de Khan et le timing comique sont ce dont les légendes sont faites. Il a été honoré avec Padma Shri en 2003 et Padma Bhushan en 2010. Bien qu’il soit loin du grand écran depuis très longtemps, ses fans attendent son remake du classique de Tom Hanks «Forrest Gump» dans le rôle de Lal Singh Chaddha. Les publications Instagram de Kareen Kapoor Khan ont révélé que Khan sera vu dans le rôle d’un Sikh portant un turban. Né le jour de Pi, il semble que la grandeur ait été écrite dans les étoiles d’Aamir Khan. Nous souhaitons à Aamir Khan un très joyeux anniversaire!