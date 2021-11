Joyeux anniversaire Anthony Kiedis !!! – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous vous présentons quelques curiosités de notre cher garçon d’anniversaire Anthony Kiedis, qui ne peut pas imaginer à quel point il s’épanouit et toutes les surprises que nous avons pour vous, restez avec nous.

Notre garçon d’anniversaire bien-aimé et artiste talentueux Anthony Kiedis est un célèbre musicien américain et pas seulement cela, Anthony est également chanteur et leader du groupe Red Hut Chili Peppers, lui et son groupe sont classés numéro 27 dans la liste des 100 meilleurs rock chanteurs de tous les temps, c’est pourquoi sa voix dans ce groupe continue d’être entendue génération après génération car Anthony a définitivement laissé un héritage très fort dans le monde de la musique.

Anthony Kiedis mesure 1 m et 75 cm a sorti des livres qui ont été un succès en plus de sa célèbre voix qui met en vedette le groupe nord-américain.

Anthony est le fils d’un trafiquant, entre autres curiosités c’est que le chanteur a perdu sa virginité à 12 ans avec la petite amie de son père, une histoire un peu étrange… On dit aussi qu’Anthony Kiedis était un enfant non désiré, le fils d’un très jeune femme qui a divorcé par la suite.

La vie d’Anthony Kiedis était quelque peu chaotique dans son enfance, au départ il s’est consacré au trafic de marijuana avec d’autres jeunes avec son père, on dit que cela a fait fonctionner encore plus leur lien père-fils, puisqu’ils ont formé une équipe.

Anthony a été soumis à de nombreuses réhabilitations pour dépendance à la cocaïne et à l’héroïne, mais après un certain temps, sa carrière s’est améliorée lorsqu’il est entré dans le monde de la musique et tout ce talent qu’il avait commencé à le submerger dans les paroles et dans sa voix qui, comme nous l’avons dit auparavant, c’est un symbole dans l’industrie de la musique.

Décidément, Anthony Kiedis est l’exemple de ce qu’une personne avec beaucoup de talent et avec beaucoup d’envie d’aller de l’avant peut réussir à grand pas. Joyeux anniversaire!!!