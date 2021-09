Joyeux anniversaire au talentueux Zedd

Il s’avère que cet artiste talentueux a son anniversaire aujourd’hui et ici dans Music News comme prévu, nous ne célébrons pas seulement les premières, les nouveaux singles, parlons de potins ou vous donnons simplement des curiosités sur vos artistes préférés. Bien sûr, les anniversaires ne peuvent pas être manqués. Aujourd’hui, nous présentons tous les détails et quelques curiosités du talentueux garçon d’anniversaire nommé Zedd.

Anton Zaslavski, qui est actuellement mieux connu sous le nom de Zedd, n’est pas seulement un artiste et compositeur talentueux, mais est également dans le monde de la production. C’est vrai, vous avez bien lu, Zedd se consacre également à une production spécifiquement orientée vers le côté allemand tendant aux genres électroniques dans sa musique.

Bien entendu, tout le public de la chanteuse et compositrice, mais aussi d’un producteur, a montré tout son amour et son affection pour l’artiste sur les réseaux sociaux. Il n’a pas fallu longtemps à Zedd pour s’en apercevoir.Juste quelques heures avant son anniversaire, il a donc posté une très belle réflexion sur Twitter à cause de tout l’amour que ses fans lui ont témoigné pour son anniversaire. « Encore une année autour du soleil, merci à tous pour vos messages d’anniversaire. Je me sens très aimé. “

Dites-nous avec quel morceau de Zedd vous allez fêter son anniversaire du 3 septembre aujourd’hui