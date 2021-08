Joyeux anniversaire Bebe Rexha !! – Actualités musicales

in

Pour clore le mois d’août en beauté, nous souhaitons vous présenter l’anniversaire d’un artiste très talentueux que vous aimez sûrement ! Nous voulons dire rien de plus et rien de moins que Bebe Rexha ! On vous raconte quelques curiosités pour fêter son anniversaire ici dans Music News !

Il s’avère que Bleta Rexha est en fait mieux connue sous le nom de Bebe Rexha sur tous les médias sociaux et dans l’ensemble de l’industrie de la musique. C’est une chanteuse américaine qui est devenue célèbre pour une collaboration sur le single du groupe Disc Jockeys Cash Cash, la chanson s’appelle “Take me Home”, en même temps cette chanson a décollé comme personne ne l’imaginait et à cause de cela , ils ont remporté deux nominations aux Grammy Awards !

Elle est née le 30 août 1989, alors Rexha, à seulement 32 ans, a sorti des chansons qui ont fait pleurer des millions de personnes et ont également inspiré des millions de personnes. Voici quelques curiosités sur Bebe Rexha.

Saviez-vous que… cette femme a remporté un prix alors qu’elle n’avait que 15 ans ! Il l’a remporté pour avoir composé une chanson car son rêve a toujours été de travailler dans le monde de la musique. Eh bien, Bebe Rexha a remporté le prix du “Meilleur compositeur adolescent” décerné par la National School of Art.

Un autre fait important que vous devez savoir sur Bebe Rexha est qu’elle est une fan de ras-de-cou, elle adore collectionner et bien sûr porter des ras-de-cou de toutes sortes, de toutes les couleurs et de toutes les textures. Habituellement, tous ses colliers sont achetés dans le quartier de New York appelé « China Town ».

On adore pouvoir fêter un an de plus de cet artiste talentueux ! Que les succès continuent. Très joyeux anniversaire à Bebe Rexha !