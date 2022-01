Joyeux anniversaire Bitcoin ! Les acteurs de l’industrie partagent quelques mots

Pour célébrer le 13e anniversaire du réseau Bitcoin, Cointelegraph a collecté des messages d’anniversaire d’acteurs de l’industrie pour marquer l’occasion. Après un taux de hachage sans précédent, Bitcoin (BTC) a officiellement atteint son adolescence et les experts du secteur pèsent sur son avenir.

Beimnet Abebe, vice-président des opérations principales, Galaxy Digital :

« Bitcoin a été lancé il y a 13 ans. Bien que sa création ait suscité peu de fanfare, attirant les yeux et l’attention de seulement quelques codeurs ésotériques, son lancement s’avérerait monumental, permettant à n’importe qui, n’importe où dans le monde, d’accéder pour la première fois à de l’argent numériquement rare. et ouvrir la porte à des protocoles qui continueraient à piloter la prochaine version du Web. »

Hassan Bassiri, vice-président de la gestion de portefeuille chez ARCA Funds :

« BTC est le médicament passerelle qui a ouvert les yeux de tout le monde sur la façon dont les erreurs numériques peuvent vraiment être. À mesure que l’écosystème BTC se développe et devient un atout plus productif en termes de prêt/prêt et de performance, nous pouvons nous attendre à plus de participants, de recherche et opportunités avec d’autres devises et blockchains. »

Laura Vidiella, stratège en développement commercial et ancienne vice-présidente des ventes institutionnelles pour Paradigm :

« L’écosystème BTC continuera de connaître une nouvelle croissance des produits et du capital en 2022. Avec l’offre croissante de produits dérivés et structurés, les entités traditionnelles déploient plus de capital en investissant dans des stratégies génératrices de rendement avec lesquelles elles sont familières.

Ian Kane, PDG et co-fondateur d’Unbanked.com :

Sa création a transcendé les fuseaux horaires, les frontières et les gouvernements, autonomisant financièrement des millions de personnes à travers le monde. C’est un témoignage de l’ingéniosité humaine et du fait qu’une personne (ou un groupe de personnes) n’importe où dans le monde peut créer quelque chose avec un impact plus grand qu’elle. Les 13 prochaines années seront encore plus influentes que la précédente alors que tout le monde se dirige vers un standard Bitcoin. »

Marc Yaklofsky, directeur des communications et des relations publiques, Genesis Global Trading :

« Il y a un vieux proverbe japonais qui dit : ‘Commencer est facile, continuer est difficile.’ Le voyage pour changer le monde ne fait que commencer. Allez Bitcoin! «

Rich Rosenblum, fondateur de GSR Markets :

« Il est normal que Bitcoin célèbre sa bar mitzvah aujourd’hui. 2022 sera sa première année complète avec un ETF et une large participation et adoption. Mazel Tov! »

Pendant ce temps, le président d’El Salvador Nayib Bukele et le promoteur de Bitcoin ont spéculé que BTC atteindrait 100 000 $ cette année.

Prédictions pour 2022 en #Bitcoin : • Atteindra 100 000 $

• 2 autres pays l’adopteront comme monnaie légale

• Cela deviendra un enjeu électoral majeur lors des élections américaines de cette année.

• Bitcoin City commencera la construction

• Les obligations Volcano seront sursouscrites.

• Grosse surprise à @TheBitcoinConf – Nayib Bukele (@nayibbukele) 2 janvier 2022

BTC a sonné la nouvelle année en dessous de 47 000 $ et était de 46 100 $ au moment de la presse. Qu’il soit haussier ou baissier, l’actif a parcouru un long chemin en termes d’adoption et de sécurité.