Joyeux anniversaire Edwin Luna !!! – Actualités musicales

C’est vrai, vous avez bien lu, aujourd’hui c’est l’anniversaire de cet artiste talentueux nommé Edwin Luna et nous sommes tous heureux de le fêter et pourquoi pas, de connaître certaines de ses curiosités que sûrement vous en tant que fan d’Edwin Luna ne connaissiez pas.

Il s’avère qu’un jour comme aujourd’hui, le 6 septembre 1987, notre bien-aimé et talentueux Edwin est né. Tous ses fans adorent ce rendez-vous car il nous a donné tellement de chansons qui nous ont fait pleurer, nous ont fait rire, nous ont responsabilisés et surmonté ce misérable qui nous a fait tant souffrir, mais aussi nous a inspirés, et nous a fait tomber amoureux encore plus avec cette personne spéciale. Le talentueux artiste Edwin Luna fête ses 34 ans aujourd’hui.

Ce chanteur nous a donné des chansons comme “Lend me to my Father”, “Look what if”, “drunk with love”, cette dernière chanson je ne sais pas pour vous mais je l’ai chantée des centaines de fois pour une personne et ça a touché mon coeur.

Parmi certaines de ses curiosités, vous saviez qu’Edwin avait composé une chanson pour Kimberly Flores… Et bien, vous le savez déjà ! Joyeux anniversaire à Edwin Luna et nous espérons qu’il en aura bien d’autres ! …