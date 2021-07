Joyeux anniversaire El Dasa ! – Actualités musicales

Aujourd’hui on continue avec plus d’anniversaires, car c’est que des gens naissent tous les jours et bien sur les célébrités ne font pas exception, on veut partager l’anniversaire du talentueux “El Dasa” Prêt ? On vous dit tous les détails et bien sûr quelques curiosités ici dans Music News !

La réalité est qu’un jour comme aujourd’hui, le 27 juillet, mais en 1989, un artiste talentueux est né, nous nous référons à Dasahev López Saavedra, plus connu dans le monde artistique sous le nom d’El Dasa, c’est ainsi que se nomme ce talentueux chanteur mexicain !

El Dasa est originaire d’Hermosillo Sonora, d’où son incroyable authenticité, et en fait il a déjà été nominé pour deux Latin Grammy Awards. Ça va!? Au Mexique, nous avons de la qualité pure et aujourd’hui nous fêtons son anniversaire.

Si vous avez bien fait le calcul, El Dasa fête son anniversaire aujourd’hui, le 27 juillet mais en 2021, ni plus ni moins 32 ans ! Il a créé des chansons comme “Je me suis vu”, “Mon ami, mon amant, mon amour”, “Menteur” et quelque chose que nous allons vous dire, ses chansons vous inspirent sérieusement, et si elles ne vous inspirent pas, alors elles le feront. te faire pleurer comme si tu étais en enfer mais sans réaction je t’assure que tu ne resteras pas. Ses chansons, en plus d’être talentueuses, sont vraiment puissantes.

Maintenant quelques curiosités de “EL DASA”, eh bien, ce monsieur de Sonora, il aime cuisiner, il est fan de pastèque, il aime trop les films d’animation, en fait il a avoué dans plusieurs interviews que son grand rêve est d’être capable d’être et d’interpréter la voix d’un dessin animé d’un film célèbre.

Non seulement cela, il a avoué porter des pantalons bon marché parce qu’il dit qu’ils sont plus confortables (Dasa et moi avons cela en commun), et il aime dormir naturellement, c’est-à-dire nu ! (Dasa et moi avons encore tellement de choses en commun) !!

Joyeux anniversaire à ce monsieur talentueux ! Continuez les succès!