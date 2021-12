Joyeux anniversaire Giannis

Le calendrier des Cavaliers, un enfer dans cette première étape de la saison, va changer et il va commencer à se dégrader. C’est supposé, parce que ce moment ne semble jamais venir. Dans son Match trois en quatre soirs (et dans la troisième ville différente), les Cavs étaient fatigués. Visiblement fatigué. Mauvaise affaire de rendre visite au champion, mauvaise chose d’avoir un dos à dos avec des matchs contre Jazz et Bucks, deux des cinq meilleures équipes de cette première partie du parcours. Les Cavs, qui affronteront les Bulls demain (pas de trêve) ont perdu ces deux matchs. Prévisible. Mais ils ont montré leur visage dans les deux. Contre le Jazz, vivant jusqu’au dernier coup. A Milwaukee, avec des options jusqu’aux dernières minutes (112-104).

Darius Garland, qui a connu des moments héroïques face aux Jazz, a surtout noté l’épuisement (10 points sur 12 tirs, 9 passes décisives) et Evan Mobley (12 et 6 rebonds) accuse ces coups sûrs du calendrier NBA auxquels les rookies prennent pour s’habituer. Avec votre partenaire alpha-oméga en dessous de votre niveau, les Cavs ont de nouveau pu concourir, ils ont repris un jeu dont la logique voulait les chasser. La pause 56-50 a semblé être un petit miracle, avec des sentiments qui indiquaient une plus grande différence. Le 88-78 à la fin du troisième quart-temps était un coussin confortable que, cependant, l’un des échecs habituels des Cavs a complètement déchiré : 0-9 pour 88-87. Là, Giannis Antetokounmpo est apparu, soufflant des bougies pour fêter ses 27 ans. Le dernier coup sûr des Cavaliers, déjà sous le choc, les a mis 98-96, et avec une paire de 3 points de Cedi Osman, ils sont entrés dans les limbes. Ceux de Bickerstaff n’ont pas pu aller de l’avant, et finalement la réalité têtue les a dévorés : un triple de Jrue Holiday, une paire de paniers de marque maison de Khris Middleton, la fente finale de Giannis. Devant était le champion, bien sûr.

Avec Okoro refusé en attaque, Osman fallón (1/8 en triple) et un Ricky qui n’a pas réussi une bonne séquence cette fois (7 points, 9 passes, 2/9 aux tirs), une grande partie de la résistance a été fournie par la constante Jarrett Allen (25 points, 9 rebonds), un Markkanen qui va plus (20 points, 7 rebonds, 4 triples) et un Kevin Love qui poursuit son excellente saison de réinsertion : 15 points, 4 rebonds et 5 triplés pour l’attaquant vétéran, en peu de choses (beaucoup d’intangibles) le chef de ces Cavs s’est penché sur le pouvoir avec tout. Et ils ne perdent que lorsqu’ils n’ont d’autre choix que de perdre. C’était donc à Milwaukee, où le champion s’est réarmé : 16-9 déjà, chassant les Nets et les Bulls avec la certitude que, dans son cas, le facteur home court compte beaucoup en playoffs. Et 11-0, les données disent tout, quand il a joué le trois grands: Middleton (21 points, 8 passes), Jrue (20 + 7 + 7) et un Giannis qui a scellé la fête d’anniversaire avec 27 points, 12 rebonds et des paniers qui ont fait la différence au quatrième quart-temps. Les Bucks ont gagné parce qu’ils étaient meilleurs et parce que leur adversaire était épuisé. Mais ils ont souffert car il n’y a pas d’autre moyen de battre ces Cavs. Un exemple de ténacité.