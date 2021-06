Joyeux anniversaire Ilaiyaraaja : comment de vieilles compositions classiques ont inspiré le compositeur de génie à créer de nouveaux airs

C’est le 78e anniversaire du maestro de la musique Ilayaraaja. (Image IE)

La légende de la musique Ilaiyaraaja est une tête avec plusieurs chapeaux. Pas seulement un compositeur de musique, il était un chanteur, auteur-compositeur, orchestrateur, instrumentiste et chef arrangeur qui a travaillé dans plusieurs langues et est reconnu pour avoir introduit les sensibilités musicales occidentales dans la musique de film de l’Inde du Sud. Il y avait eu de nombreux articles essayant de disséquer ses notes de musique, mais très peu savent qu’il était un postmoderniste. Il a cru que l’art est toujours inspiré par une autre forme d’art ancienne, qui est souvent le pilier du système artistique connu sous le nom de postmodernisme.

Ilaiyaraaja avait composé des milliers de chansons mais à peine on pourrait imaginer qu’il emprunte ses compositions à des chansons d’autres compositeurs. Ilaiyaraja a également parlé de compositeurs de films lui donnant des références et demandant des compositions dans des airs similaires. Il avait dit que cela s’était produit dans la carrière de tout compositeur de musique de film. Rappelant l’une de ses expériences, il a raconté à la légende de la chanson SP Balasubrahmanyam, comment une fois l’acteur Kamal Hassan n’était pas satisfait de sa partition originale pour le film Apoorva Sagodharagal et lui a demandé de composer quelque chose basé sur une vieille chanson. C’est ainsi que la chanson Puthu Maappillaikku a été composée et plus tard appréciée par l’acteur.

Apoorva Sagodharagal est sorti en 1989 avec Kamal Haasan dans un double rôle et la chanson de Puthu Maapillaikku joue en arrière-plan alors que le personnage nain de Kamal tombe amoureux d’une fille. Illaiyaraja a ajouté qu’il avait très peu modifié la chanson dont il l’avait extraite, mais personne ne l’a découvert.

Ilaiyaraja a en outre révélé que Kamal Hassan faisait référence à Naan Paarthathilae du film Anbe Vaa de MGR en 1966, tout en expliquant ses attentes pour la partition sonore d’Apoorva Sagodharaargal. Naan Paarthathilae était la composition du légendaire musicien MS Viswanathan.

Il convient de noter ici qu’Ilaiyaraaja n’a pas réutilisé les airs de MSV tels quels, il a plutôt pris des morceaux de la chanson et l’a façonnée selon son goût pour arriver à une nouvelle composition et l’a rendue extraordinaire en ajoutant sa touche personnelle d’ingéniosité, de créativité et d’individualité. Il s’est inspiré de la partition mais l’a travaillée au point qu’elle devient la sienne. C’est la fine frontière entre l’inspiration et le plagiat.

Comparant la composition musicale à la magie en tant qu’acte, il a dit tout comme lorsque les magiciens trompent son public en lui faisant croire qu’il a retiré des pigeons de la mangue alors qu’ils savent qu’il ne peut pas créer de pigeon, sa musique est «une sorte de tromperie». Ces compositeurs ont réussi à tromper beaucoup sont devenus populaires dans le pays et il ne fait pas exception, y compris son contemporain Balasubrahmanyam, car ils composent des chansons et sont influencés par d’autres compositeurs, a-t-il ajouté.

La musique d’Ilaaiyaraja se caractérise par sa technique d’orchestration où il assemble des notes de musique occidentales avec des instruments indiens. Maintenant, on ne peut s’empêcher de se demander qui sont les autres compositeurs, compositions classiques qui ont inspiré Ilaiyaraaja.

