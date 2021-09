Joyeux anniversaire!!! Julio Iglesias! – Actualités musicales

Julio Iglesias, il est impossible de savoir par où commencer avec ce talent et cette légende de l’homme et aujourd’hui notre cher Julio Iglesias fête son anniversaire, nous vous en dirons tous les détails ici.

Julio José Iglesias de la Cueva, plus connu dans le monde artistique et musical sous le nom de Julio Iglesias, n’est pas seulement une légende et une personne qui a laissé sa marque tout au long de sa carrière musicale, mais c’est aussi un chanteur, un compositeur et musicien de talent. C’est aussi un producteur et pas seulement, c’est aussi un ancien footballeur espagnol et bien sûr, si cela vous surprend, Iglesias est également diplômé en droit de l’Université Complutense de Madrid.

En réalité, il est l’artiste et compositeur le plus réussi, essentiellement todologue, que personne n’ait jamais vu et l’Espagne a la chance de l’avoir.

Parmi ses chansons les plus épiques et celles à ce jour s’ils continuent à se souvenir même en écoutant d’autres versions ou reprises figurent “J’ai oublié de vivre”, “de fille à femme” et des albums comme “amour”, “la route” parmi tant d’autres composition.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Julio Iglesias ! Que plus d’années et de succès suivent dans votre vie !!! ??