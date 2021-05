Joyeux anniversaire, Kate Wallis ⋆ .

Les anniversaires ne sont pas des jours heureux dans la ville de Skylin. Entre les anniversaires de Jeanette et de Kate en flammes, la ville devrait envisager de les garder subtils à partir de maintenant.

Les trois anniversaires de Kate dans Cruel Summer Saison 1 Episode 7 ont eu beaucoup plus de drame que de célébration.

Par rapport au temps de Jeanette dans Cruel Summer Saison 1 Episode 1, Kate avait besoin d’une journée qui n’était pas consacrée à la famille ou au procès. Malheureusement, sa malchance a continué à venir dans un mouvement qui va sans aucun doute ébranler l’épreuve à venir.

Le problème de Kate avec la liaison de sa mère a un sens dans le grand schéma du passé de son personnage.

Kate avait été élevée pour reconnaître l’importance du nom de Wallis et être sa meilleure personne pour tout le monde autour d’elle. Pour qu’elle découvre ensuite que sa mère a triché, cela a fait exploser son monde et qu’elle ne pouvait pas vivre avec la culpabilité. Elle aimait trop son beau-père pour lui cacher le secret.

Kate 1993 était une personne naïve, douce et quelque peu égocentrique qui vivait dans sa propre bulle. Et elle a dû faire face à la manipulation et au traitement constants de sa mère autoritaire.

Joy était l’hypocrite qui a mis leur famille en danger. Il n’est pas étonnant que tout soit arrivé à un point critique, et Kate a craqué.

La scène de Kate avouant à Rod et Joy niant qu’elle était complètement attendue. Joy fera tout pour dissimuler ses mensonges, même en jetant sa fille sous le bus.

Comment Rod l’a crue à ce moment-là, je ne le saurai jamais. Les talents d’actrice de Joy étaient terribles, et la seconde où elle a giflé Kate pour l’avoir agressée, cela aurait dû révéler que Kate disait la vérité.

Rod l’a potentiellement fait pour sauver sa famille, mais le visage de Joy n’y était pas subtil. Elle avait fait exactement ce que Kate prétendait, et le fait de ne pas écouter sa fille sera un moment qu’il regrettera à jamais.

C’est génial que Rod ait demandé pardon à l’avenir parce que ce combat / cette confession a été le moment qui a repoussé Kate. Beaucoup de Cruel Summer Season 1 ne se seraient pas produits si cette scène s’était déroulée différemment.

“Joyeux anniversaire, Kate Wallis” a continué la tendance de Joy étant le pire parent. Comme, le pire absolu!

Entre le fait qu’elle ait poussé Kate à faire le talk-show et son traitement total après la confession, cela a prouvé que Joy n’avait aucun respect pour sa fille. Sa «rédemption» en 1995 pour avouer ses vrais sentiments à Kate à propos de sa disparition / de son amour n’a guère changé cela.

Kate a peut-être pardonné à Joy, mais une grande partie de ce que Joy a fait était impardonnable.

Kate: Pourquoi ne court-t-elle pas plus vite?

Ashley: Parce qu’elle court avec des talons.

Kate: Non, elle est… courir plus vite! Il gagne sur vous! Il gagne sur vous! Aller courir! Il va t’avoir! Cours!

Joy ne se souciait que du fait que Kate fasse le talk-show pour que cela améliore l’image de sa famille. Sa démolition verbale de Kate 1993 dans la chambre était parmi les mots les plus durs destinés à blesser sa fille émotionnellement. D’autant plus que Joy était une hypocrite complète et totale alors qu’elle avait une liaison.

De plus, Joy est celle qui a rapproché Martin de leur vie et a repoussé Kate. La joie ne devrait pas être facilement excusée; elle est l’un des méchants de Cruel Summer Season 1 pour une raison.

Le rebondissement de Joy étant celui qui a laissé la note «Menteur» sur Cruel Summer Saison 1 Episode 5 était à la fois intelligent et frustrant. Cela a tellement de sens qu’elle le fasse parce que Joy essaierait à nouveau de manipuler sa fille. Comment avons nous raté ça?!

Son explication de le faire, d’autre part, a prouvé en outre pourquoi elle est une personne terrible.

Kate n’avait pas besoin d’une autre raison pour se mettre la tête dans le procès; elle détestait Jeanette, et le procès contre elle l’aurait repoussée davantage. La note ne faisait que jouer avec les émotions de Kate et la manipulait pour qu’elle se comporte d’une certaine manière.

Kate: Alors pourquoi enverrais-tu cette lettre?!

Joy: Parce que tu as besoin d’un méchant! C’est ce qui vous motive depuis le temps où vous étiez petit et j’avais besoin que vous preniez ce procès au sérieux!

[Joy walks closer to Kate]

Joy: Je ne t’ai pas protégé de Martin Harris, et je suis désolé. Mais je mourrai en essayant de vous protéger de tout le reste, même si vous me détestez pour cela.

Kate: Tu me manques aussi.

De plus, Joy a même franchi une étape supplémentaire en confrontant Mallory et en lui rejetant le blâme. Elle joue à trop de jeux d’esprit qui ne sont pas justifiés.

Joy se demande pourquoi Kate ne l’aime pas comme son père, et pourtant elle prend des décisions comme celle-ci qui profitent à ses propres motivations. Laisser le billet était une idée terrible; Joy n’avait aucune empathie pour ce que ressentait sa fille.

«Joyeux anniversaire, Kate Wallis» a relié quelques morceaux sur le temps de Kate à la maison de Martin et comment elle s’est retrouvée là-bas.

Maintenant, nous savons que Kate s’est enfuie en raison du combat, et tout le monde a peut-être soupçonné que sa disparition était liée à cela. Il pourrait y avoir un délai avant que tout le monde ne commence à la chercher et se rende compte qu’elle a disparu.

Cependant, ce sont les commentaires que Martin a faits à Kate dans les flashbacks qui ont ouvert les yeux.

Avant de m’appeler des noms et de me faire passer pour le méchant, je veux que vous vous rappeliez EXACTEMENT comment vous vous êtes retrouvé ici. Martin

Dans les flashbacks précédents, Martin utilisait des mots sur la terrible vie de Kate selon lesquels personne ne se souciait d’elle et qu’il y avait une raison pour laquelle elle était là avec lui. La révélation que Kate s’est enfuie et est allée chez Martin pour obtenir du réconfort / des conseils a lié ce dialogue parce que c’était des vérités qu’elle lui avait confiées.

Martin a utilisé les pensées de Kate contre elle et a trouvé un moyen de la manipuler davantage, se nourrissant de sa culpabilité d’être soignée et de venir volontiers chez lui. Martin savait exactement ce qu’il faisait pour arriver à ses fins.

C’est dommage que de nombreuses relations de Kate en 1993 aient été toxiques ou mauvaises pour elle.

Ses amis étaient superficiels, sa mère la réprimandait, son père ne la croyait pas et son petit ami agissait de manière imprudente. Si certaines choses avaient changé, elle ne se serait pas tournée vers la première personne de confiance qu’elle a vue.

Jamie: Je prévois de donner à Kate une bague de promesse pour son anniversaire.

Rod: C’est un très gros engagement à 16 ans.

Le cœur de Jamie était peut-être au bon endroit avec la bague de promesse, mais ils étaient bien trop jeunes pour parler de leur avenir ensemble. Ils étaient encore au lycée et avaient beaucoup à faire pour grandir. Jamie était plus attiré par l’idée du mariage et d’une famille nombreuse que par ce que cela impliquait.

Quelqu’un qui se saoule d’une fiole de diamant rose et fait pipi dans la cour de votre directeur adjoint adjoint ne devrait pas être la personne avec laquelle vous êtes prêt à vous engager au lycée.

Qu’est-ce qui aurait pu arriver à Kate pour perdre tout souvenir d’Annabelle? Qui est cette personne mystérieuse?

Les seuls indices que nous avons sont que «Annabelle» est apparue peu de temps avant que Kate ne soit découverte et que Kate a masqué tout souvenir d’elle.

Annabelle pourrait-elle être morte? Est-ce un nom de code ou un faux personnage pour autre chose?

La réécoute des bandes de thérapie a aidé à déclencher le nom, mais les souvenirs complets pourraient être cachés pour une raison. Kate doit faire attention à ne pas creuser trop fort, sinon cela pourrait déverrouiller tout ce qu’elle a essayé de garder enterré.

Dernières pensées opportunes:

La conversation dans le salon de discussion pourrait être l’arme fumante qui ruine l’affaire contre Kate. Si cela sort, l’opinion publique pourrait se retourner contre elle.

Mallory a su lancer un bon cadeau d’anniversaire surprise.

Joy n’a-t-elle jamais entendu parler d’un bourrage papier? Le simple fait d’ouvrir la machine aurait résolu tous ses problèmes.

Est-ce que quelqu’un d’autre a surpris Jeanette en train de lire Le talentueux M. Ripley? C’est le livre préféré de Kate. Cela pourrait-il être un indice de son personnage ou préfigurer l’avenir?

