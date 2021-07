Joyeux anniversaire, Katrina Kaif : Ce que l’acteur a dit sur l’influence de sa mère, de ses frères et sœurs

Katrina a six sœurs et un frère et est proche d’eux tous. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Katrina Kaif est l’une des rares superstars féminines de Bollywood à avoir affronté leurs homologues masculins en termes de popularité et de tirage au sort. Malgré les critiques sur son interprétation et son bégaiement en hindi, l’actrice née à Hong Kong a réussi à rester au sommet pendant 15 bonnes années. À l’occasion de son 38e anniversaire aujourd’hui, voici un aperçu de certains aspects inconnus de la vie de Katrina, la personne.

La mère de Katrina était diplômée de Harvard et a eu une carrière réussie, seulement pour tout abandonner et rejoindre une organisation caritative en tant qu’avocate à but non lucratif. En conséquence, une grande partie des premières années de Katrina a été passée à voyager – de Hong Kong au Japon, puis en Chine et en France, à Hawaï et enfin à Londres.

Ayant un père absent, Katrina était très proche de sa mère et a mentionné à plusieurs reprises que son souvenir d’enfance préféré était de danser avec elle. Ses parents se sont séparés lorsque Katrina et ses frères et sœurs étaient assez jeunes. Leur mère les a tous élevés et “a fait un travail formidable”, a déclaré un jour Katrina, ajoutant qu’ils avaient grandi avec la conviction et l’inspiration de pouvoir se retrouver dans le monde. Katrina a déclaré que sa mère ne ressentait pas le besoin de forcer ses enfants à aller à l’université pour une éducation formelle ou à obtenir un diplôme. Elle s’était elle-même épanouie dans des choses décalées et souhaitait que ses enfants suivent leur propre chemin. Son seul frère est un grimpeur et skieur professionnel.

Katrina a également déclaré qu’elle ressentait un sentiment de perte de devoir grandir sans père. Elle n’était pas en contact avec son père et cela lui manquait beaucoup en grandissant. Voir des amis avec des pères merveilleux, qui ont agi comme des piliers de soutien, lui a donné des regrets. Mais elle a choisi de ne pas se plaindre et s’est plutôt sentie reconnaissante pour les autres choses qu’elle avait. Katrina a également déclaré que son père n’avait pas essayé de la contacter après qu’elle soit devenue célèbre. C’était un homme décent et venait d’une bonne famille, ajoutant qu’il était riche et qu’il n’avait pas besoin de revenir parce que sa fille avait frappé le grand coup, a-t-elle déclaré.

Katrina a six sœurs et un frère et est proche d’eux tous. Alors que sa plus jeune sœur Isabelle travaille également à Bollywood, les autres frères et sœurs n’ont pratiquement aucune idée de l’industrie. Bien qu’ils lui apportent leur soutien et soient heureux de son succès, ils n’ont pas ce lien. Isabelle était également avec son frère aîné lors du verrouillage national de l’année dernière.

