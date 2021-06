Joyeux anniversaire! L’équipe nationale argentine réveille Messi avec des cadeaux à l’occasion de son 34e anniversaire – El Sol de México

in

Lionel Messi, qui a eu 34 ans ce jeudi, a été surpris à minuit par ses coéquipiers de l’équipe argentine, qui l’ont réveillé pour lui chanter joyeux anniversaire et lui offrir des cadeaux, dont une bouteille censée contenir de l’eau bénite.

“Commencer l’anniversaire avec les enfants et recevoir des cadeaux. Merci beaucoup de m’avoir fait passer une journée spéciale même si je ne suis pas avec la famille, qui me manque beaucoup en ce moment”, a posté Messi sur son compte Instagram, avec avec une vidéo dans laquelle on voit comment ses compagnons de l’Albiceleste entrent dans sa chambre avec une bougie pour le saluer en riant.

Un baril censé contenir de l’eau bénite, un grand pot de dulce de leche, un parfum, une casquette, un paquet de yerba maté et des boissons alcoolisées étaient quelques-uns des cadeaux que le capitaine de l’Argentine a reçus de ses compagnons.

Messi est dans les installations de l’Association argentine de football (AFA) dans la province de Buenos Aires, où se concentre l’Albiceleste alors qu’ils jouent la Copa América au Brésil.

“Joyeux anniversaire mon amour. Nous t’aimons plus chaque jour !! Tu es tout pour nous, tu nous manques beaucoup !! # viejitogruñon”, était le message que sa femme Antonela Roccuzzo lui a dédié via Instagram.

L’équipe argentine, Conmebol, Barcelone, Newell’s Old Boys et plusieurs clubs, personnalités et institutions ont utilisé les réseaux sociaux pour saluer l’attaquant.

Messi et ses coéquipiers se sont entraînés ce matin en vue du match de lundi prochain contre la Bolivie, cinquième et dernière journée de la zone A de la Copa América au Brésil.

L’Albiceleste est en tête du groupe avec sept points suivi du Chili avec cinq.

Le Paraguay, avec trois unités, l’Uruguay, avec deux, et la Bolivie, sans points, ont un match de moins.