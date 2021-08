Joyeux anniversaire, Mahesh Babu : les cinq meilleurs films de la superstar telugu

in

Fils de l’acteur vétéran télougou Krishna, Mahesh Babu est désormais une “superstar” à part entière

Mahesh Babu est l’une de ces grandes valeurs aberrantes du cinéma. Il a fait irruption sur la scène lorsque les piliers Telugu Chiranjeevi, Nagarjuna et Pawan Kalyan étaient encore à leur apogée et ont réussi à consolider sa position dans l’industrie. Alors qu’il était un enfant artiste, il a surpris les vétérans de l’industrie avec son apparence et sa prestation de dialogue.

Son premier film Rajakumarudu (1999), un thriller surnaturel, est devenu un succès surprise au box-office. Depuis lors, il n’a pas eu à regarder en arrière et s’est fermement établi comme l’une des stars les plus rentables des films Telugu. Fils de l’acteur vétéran de Telugu Krishna, Mahesh Babu est désormais une “superstar” à part entière. La polyvalence de l’acteur fait de lui l’une des stars les plus recherchées à l’occasion de son 46e anniversaire aujourd’hui, voici un aperçu de cinq films qui ont fait de lui la superstar qu’il est.

Murari (2001)

Un autre drame surnaturel mettant en vedette Mahesh en tête, le film avait une distribution stellaire de Sonali Bendre, Sukumari, Lakshmi, Gollapudi Maruthi Rao et Kaikala Satyanarayana. Le film parlait de Murari, dont les ancêtres propriétaires terriens ont vécu avec la malédiction de la déesse Durga depuis le milieu du XIXe siècle.

Okkadu (2003)

Le film d’action sur un joueur de Kabaddi qui sauve Swapna Reddy (Bhoomika Chawla) d’un chef de faction alors qu’il était à Kurnool pour un tournoi au niveau de l’État. Le film suit leur voyage de triomphe sur le méchant.

Homme d’affaire (2012)

Un régal pour les amateurs de drames d’action indiens, le film tournait autour d’un don des tentatives de l’Andhra Pradesh pour gouverner Mumbai tout en affrontant de puissants ennemis. Le film a reçu des critiques mitigées mais les critiques ont loué les performances et le scénario sincères.

Srimanthudu (2015)

Un film commercial avec un message, le film a reçu des critiques élogieuses et a été un énorme succès au box-office. Le protagoniste du film adopte un village alors qu’il tentait de renouer avec ses racines ancestrales. Le film s’est tellement lié avec les téléspectateurs que plusieurs gros bonnets ont fini par adopter des villages.

Bharat Ane Nenu (2018)

Mettant également en vedette Prakash Raj et Kiara Advani, le film suit Bharat, un étudiant qui est mis sous les projecteurs en tant que leader dans l’Andhra Pradesh et ses tentatives de réformer la politique.

