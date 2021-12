Joyeux anniversaire, Mason et Reign Disick ! Revenez sur leurs photos les plus mignonnes

Les garçons Disick sont presque des hommes.

Au cas où vous voudriez vous sentir vieux ce mardi 14 décembre maçon disick a 12 ans et a presque grandi à ce stade ! Son petit frère Règne Disick sonne également dans son 8e anniversaire le même jour. Ces jumeaux de l’anniversaire de L’incroyable famille Kardashian ont beaucoup à célébrer cette année.

De regarder adorablement papa Scott disque aidez Reign à perdre une dent aux dîners « boyz night », les hommes Disick la gardent toujours au frais. De plus, soeur Pénélope Disick a même laissé Reign se joindre à ses TikToks et les enfants Disick ont ​​profité de sorties en famille recomposée avec maman Kourtney kardashian et son fiancé Travis aboyeurj’ai trois adolescents Alabama, Se poser sur et belle-fille Atiana.

« Les plus jeunes admiraient les enfants plus âgés et ils ressemblaient à une grande famille heureuse », a déclaré un témoin oculaire en exclusivité à E! News pendant les vacances de la famille Kardashian-Barker au Mexique le mois dernier.