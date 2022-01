Joyeux anniversaire monsieur Lewis ! Quoi de neuf? Où es tu?

Joyeux anniversaire, Lewis Hamilton ! Notre septuple champion de Formule 1 a fêté ses 37 ans vendredi et le monde du sport automobile se demande quand il brisera le silence qu’il s’est imposé depuis que la saison s’est terminée dans le tumulte le mois dernier.

Le pilote Mercedes était à moins d’un tour d’un huitième titre record à Abu Dhabi en décembre lorsqu’il a été dépassé par son rival de Red Bull Max Verstappen après que le directeur de course Michael Masi a modifié la procédure de la voiture de sécurité.

Hamilton a parlé brièvement avant le podium, puis a demandé à Verstappen de le féliciter mais n’a par ailleurs rien dit publiquement.

« Nous sommes toujours dans la pandémie et je souhaite vraiment rester en sécurité et passer un bon Noël … et nous verrons pour l’année prochaine », a-t-il déclaré à Abou Dhabi.

Hamilton a posté pour la dernière fois sur les réseaux sociaux avant la course à Yas Marina :

P2 au premier rang demain, pas mal puisque je préfère la bataille. Nous avons l’air forts et nous nous sentons concentrés – nous devons creuser plus profondément que jamais. C’EST PARTIR ‼️‼️ pic.twitter.com/3Pd3tjHQsp – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 11 décembre 2021

Par la suite, Hamilton a complètement disparu du radar, choisissant de ne pas parler aux médias après avoir été fait chevalier au château de Windsor le 15 décembre dernier et ne s’est pas présenté à la remise des prix de la FIA à Paris un jour plus tard, risquant d’être puni car se présenter est obligatoire. pour les trois premiers du championnat.

«Je pense qu’il fait juste une petite pause sur les réseaux sociaux. Je ne le blâme pas, les réseaux sociaux peuvent être un endroit très toxique mais il est cool quand même. Il va bien », a déclaré son frère Nicolas sur la plateforme de streaming Twitch à la fin du mois dernier.

Le pilote le plus titré de Formule 1, avec 103 victoires en carrière, ne suit plus personne sur Instagram, où il compte 26,5 millions de followers, mais ce n’est pas la première fois qu’il recommence.

Fin 2017, Hamilton ou son équipe médiatique ont effacé ses comptes Instagram et Twitter après que les critiques eurent condamné les commentaires qu’il avait faits à Noël au sujet de son jeune neveu portant une robe rose.

Mercedes : L’adversité en fait casser certains ; d’autres pour battre des records

Le patron de l’équipe, Toto Wolff, a qualifié Hamilton avant Noël de désillusionné, mais a déclaré qu’il était en contact régulier avec le pilote, qui a signé jusqu’à la fin de 2023.

« J’espère vraiment que Lewis continuera à courir parce qu’il est le plus grand pilote de tous les temps. En tant que coureur, son cœur dira que je dois continuer car il est au sommet de son art.

«Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche. C’est un homme avec des valeurs claires », a ajouté l’Autrichien.

Mercedes a posté sur Twitter une photo d’Hamilton le 2 janvier avec l’appel aux armes inspirant : « L’adversité fait que certains cassent ; d’autres à battre des records.

L’équipe s’attend clairement à ce que Hamilton continue de courir, avec un nouveau coéquipier en son compatriote George Russell, mais voudra voir des mesures concrètes de la FIA pour faire face à ce qui s’est passé à Abu Dhabi.

L’avenir de Masi, un Australien et également muet depuis la fin de la saison, est déterminant.

Mohammed Ben Sulayem, le nouveau président de la FIA, qui gouverne la F1, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’il était convaincu que Hamilton serait de retour mais ne lui avait pas parlé.

«Je ne pense pas qu’il soit prêt à 100% à répondre pour le moment. Nous ne le blâmons pas », a déclaré l’émirati lors du rallye Dakar en Arabie saoudite. (Reportage d’Alan Baldwin)

Célébrons les anniversaires de l’un de nos plus grands champions et de notre propre centurion 💜 Voici de nombreux autres souvenirs heureux Sir Lewis ! #F1 pic.twitter.com/WjfZXBJp7L – Formule 1 (@F1) 7 janvier 2022