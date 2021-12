Joyeux anniversaire Morgan Stewart et Jordan McGraw ! Revivez leur romance

E!’S Morgan Stewart est enceinte du bébé n°2 !

Oh, quelle année pouvez-vous apporter !

ET! Personnalité de l’actualité Morgan Stewart célèbre son premier anniversaire de mariage aujourd’hui, le 9 décembre, avec son mari Jordan mcgraw. Le couple a dit « oui » lors d’une cérémonie intime l’année dernière, le co-animateur de Daily Pop partageant la douce annonce sur Instagram le lendemain, écrivant: « Btw … Jordan et Morgan McGraw. »

Bébé Ligne mcgraw était « aux » noces, car Morgan avait précédemment annoncé qu’elle était enceinte en août 2020 à la suite de ses fiançailles avec la Jordanie au cours du week-end du 4 juillet. L’animateur de podcast Necessary Realness a donné naissance à Row en février 2021.

Et Row est déjà prête à être une grande sœur ! Morgan a annoncé qu’elle attendait le bébé non. 2 le sept. 8. « C’est du Botox et de l’alcool après ça, j’ai fini », a-t-elle plaisanté lors de Daily Pop.

« Je suis très chanceux et j’ai toujours dit que je voulais avoir des bébés très proches les uns des autres pour le faire, car si je m’étais arrêté et j’avais attendu trois ans, il n’y a pas de f –– king way je serais revenu là-dessus train de grossesse », a plaisanté Morgan sur Necessary Realness. « Au moins maintenant, je peux m’évanouir, jeter, être fou et ne pas avoir à acheter de doubles jeux de jouets. »