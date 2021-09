Joyeux anniversaire Pedrito Fernandez !!! – Actualités musicales

Notre bien-aimé Pedrito Fernández fête son anniversaire fin septembre, nous vous présentons dans Music News quelques curiosités pour célébrer le bien-aimé Pedro Fernández.

Son nom complet est en fait José Martín Cuevas Cobos, mais nous le connaissons tous sous le nom de Pedro Fernández, bien que tous les bons Mexicains l’appellent Pedrito Fernández.

Pedrito Fernández a 52 ans, et c’est très bien fait car cet artiste talentueux est une personnalité publique qui a laissé sa marque et est pratiquement un héritage mexicain dans le monde de la musique et du théâtre.

Pedrito Fernández est un chanteur, acteur, producteur, et pas seulement cela, il est aussi un compositeur mexicain dans le genre de la musique ranchera et il a pris son nom de deux grands artistes mexicains du monde musical, nous nous référons à Pedro Infante, et Vicente Fernández, de là est né le nom artistique de notre star mexicaine.

Pedrito Fernández a travaillé dans des films et des émissions de télévision et a composé de grandes chansons en plus de ce qu’il a interprété d’autres qui avaient déjà été composées, et c’est qu’en réalité Pedro Hernández se caractérise par son grand charisme, sa grande voix et surtout que forme donc la seule chose qui doit interpréter les chansons, qu’elles soient originales ou non.

Il est également considéré comme un grand idole mexicain à tel point qu’il est apparu dans des feuilletons en tant que protagoniste, comme l’idole classique, et comment ne pas le considérer de cette façon avec son thème “L’aventurier”

Regardez comme c’est drôle, je ne sais pas si je suis le seul à penser que cet homme a de bonnes chansons qui sont jouées et entendues en septembre pour les fêtes nationales et son anniversaire est également en septembre. Curieux non ???

Joyeux anniversaire

Pedro Fernández !!!!