Joyeux anniversaire Saint-Ouest ! Revenez sur ses photos d’enfance les plus mignonnes

Joyeux anniversaire, Saint-Ouest!

vous, anciennement connu sous le nom Kanye ouest, et Kim KardashianLe fils aîné de a six ans aujourd’hui, le 5 décembre, et nous célébrons en revenant sur toutes ses photos les plus mignonnes.

Saint porte bien son nom depuis le début, car il s’agit en fait d’une référence au fait que son existence est une bénédiction après que Kim ait connu une « grossesse difficile ». Il est né deux ans et demi seulement après sa grande sœur Nord Ouest, et bien que le duo frère-soeur ait depuis gagné deux frères et sœurs supplémentaires—Chicago, 3 et Psaume, 2 — il continue de partager un lien spécial avec sa mère et son père.

L’année dernière, Kim a même décrit Saint comme « l’une des âmes sœurs de ma vie ».

Ni elle ni Kanye ne peuvent décider à quel parent il ressemble le plus, mais une chose est sûre : il est définitivement devenu le sien. Comme Kanye l’a récemment partagé dans une adorable vidéo sur Instagram, Saint adore dessiner et jouer au football. Il est particulièrement doué pour ce dernier, et c’est selon Tom Brady tout le monde!