Joyeux anniversaire, Sonu Sood : le méchant par excellence de Bollywood devenu le messie des pauvres

Alors que des centaines de milliers de travailleurs migrants rentraient chez eux pendant le verrouillage induit par Covid l’année dernière, ils se sont tournés vers l’establishment politique du pays pour se manifester pour atténuer leurs problèmes et assurer leur retour chez eux. L’homme qui s’est manifesté ne faisait pas partie de l’establishment politique mais pour ces travailleurs migrants, qui ont parcouru des milliers de kilomètres jusqu’à leur maison ancestrale depuis leur lieu de travail, Sonu Sood n’était rien de moins qu’un sauveur.

Alors qu’il a commencé par organiser des voyages de retour pour le travailleur migrant isolé qui l’a contacté sur Twitter, Sood est rapidement devenu un messie pour les masses ignorées alors qu’il louait en masse des bus pour les emmener dans leurs villages et villes. À l’occasion de son 48e anniversaire, nous examinons certaines des autres initiatives que le méchant par excellence de Bollywood a prises pendant la perturbation dirigée par Covid.

A accueilli des agents de santé dans son hôtel

Après que le Centre a émis une ordonnance de verrouillage à l’échelle nationale en mars 2020, Sood a ouvert les portes de son hôtel à Juhu aux travailleurs de la santé, qui risquaient non seulement de contracter le virus, mais étaient également confrontés à la stigmatisation sociale. Il a déclaré que c’était son honneur de faire sa part pour les travailleurs de la santé, qui travaillaient jour et nuit pour sauver des vies.

Shakti Annadanam

Avec des centaines de milliers de personnes ayant perdu leur emploi pendant le verrouillage, entraînant une insécurité alimentaire, Sood a lancé Shakti Annadanam dans le but d’offrir de la nourriture à 45 000 personnes à Mumbai chaque jour.

Aider les travailleurs migrants

Depuis le début de la pandémie, Sood et son équipe ont veillé à ce que les travailleurs journaliers et les travailleurs migrants qui l’ont contacté ne soient pas obligés de rentrer chez eux à pied et ont organisé leur retour en toute sécurité. Il a également contacté les gouvernements des États pour coordonner leur retour, unissant les familles de tout le pays.

Emploi

Sood a lancé le programme Pravasi Rojgar pour fournir un emploi et un logement aux travailleurs migrants.

Bourses d’études

Sood a également annoncé des programmes de bourses complets pour les étudiants, du nom de sa mère, le professeur Saroj Sood. Il a déclaré que les difficultés financières ne devraient pas empêcher les étudiants de réaliser leur potentiel.

Accompagnement des aspirants IAS

Sood s’est également engagé à soutenir les aspirants à l’IAS par le biais d’un autre programme de bourses.

e-rickshaws gratuits

Sood a également aidé les gens à devenir autonomes, en fournissant des pousse-pousse électriques qui permettraient aux salariés de créer de petites entreprises.

Téléphones portables aux étudiants

Alors que l’apprentissage se déplaçait en ligne pendant le verrouillage, Sood a donné des téléphones portables aux étudiants et a déclaré que l’éducation ne serait plus verrouillée.

Faire revenir les élèves

Sood a également facilité le retour d’étudiants indiens au Kirghizistan, au Tadjikistan, au Kazakhstan, en Géorgie, en Russie et aux Philippines en organisant un vol charter.

Faciliter les lits d’hôpitaux et l’oxygène

Au cours de la deuxième vague de Covid-19, Sood a fourni des lits d’hôpitaux, de l’oxygène et des médicaments aux personnes dans le besoin.

Entraînement à l’oxygène

L’acteur a également lancé une campagne pour fournir des concentrateurs d’oxygène au cours de la deuxième vague lorsque l’Inde a été paralysée par une pénurie d’oxygène médical.

