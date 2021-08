Joyeux anniversaire Travie McCoy !!! – Actualités musicales

Aujourd’hui, nous voulons célébrer notre cher Travie McCoy car un jour comme celui-ci, il a fêté son anniversaire et nous sommes heureux de la grande marque qu’il a laissée dans le monde de l’industrie musicale !

Il s’avère que le 5 août 1981, le bien-aimé et talentueux Travis Lazarus est né, mieux connu sous le nom de “Travie” McCoy, il est musicien et chanteur du groupe américain Gym Class Heroes, nous le connaissons tous, et en août 5, la star américaine Travie McCoy fête ses 40 ans !

Comme nous l’avons déjà mentionné, il appartient au groupe légendaire et célèbre appelé “Gym Class Heroes” et il le fait depuis 1997 !

Il a participé à des films tels que “Write love in his arms”, “Boombox All Access with Gym Class Heroes”, “Travie’s Gym Class Takeover”, “Malibu Country”, et parmi les chansons qui se démarquent de ce groupe, il y a ” Stereo Hearts “,” The Papercut Chronicles II “,” Cupid’s Chokehold “,” Billionaire ” parmi tant d’autres.

Quelques curiosités, Travie McCoy, cet artiste de talent, précise que début mars 2008, il affirme avoir commencé à arrêter de consommer certains produits pharmaceutiques, des années plus tard il était en tournée avec Katy Perry et son groupe sur le Warped Tour.

Une autre friandise sympa, Travie McCoy, a fait des apparitions avec Lil Wayne et Pete Wentz de Fall Out Boy dans le clip de Coconut Juice !

Il est important de noter que Travie McCoy apparaît dans plusieurs clips pour “Fall Out Boy”, et si vous ne le saviez pas, son alimentation ne comprend pas de viande ! Comprend les aliments d’origine végétale et végétale.

Joyeux anniversaire à notre chère Travie McCoy ! Puissiez-vous avoir encore de nombreuses années!