Joyeux Bakra Eid 2021 Wishes: Eid al-Adha Messages, Citations, SMS, Images, Statut pour WhatsApp et Facebook, Envoyez Bakrid Wishes à vos amis et votre famille

L’Aïd al-Adha est célébré avec une ferveur traditionnelle en août 2019 (Image PTI)

Joyeux Aïd al-Adha 2021 Souhaits, messages, citations, SMS : Eid al-Adha ou Bakri-Id, fait également référence à la “Fête du Sacrifice”. Est l’un des plus grands festivals musulmans au monde. Le festival a commencé le soir du mardi 20 juillet et s’est poursuivi jusqu’au soir du mercredi 21 juillet en Inde.

Le festival est célébré avec une grande ferveur par les musulmans du monde entier. Le sacrifice d’un animal, principalement d’une chèvre, est pratiqué dans plusieurs foyers musulmans sous le nom de Qurbani et se divise en trois parties, les amis de la famille et les voisins. Le festival marque la volonté d’Ibrahim un disciple de sacrifier son fils, Ismail pour prouver son obéissance à Allah. Dieu, impressionné par son dévouement désintéressé, a envoyé un mouton à la place de son enfance et depuis lors, le sacrifice du bétail fait partie de cette fête musulmane.

Ce jour-là, les fidèles offrent namaaz à la mosquée. La prière est offerte après le lever du soleil jusqu’à juste avant d’entrer dans l’heure du Zuhr (heure de la prière de midi). La salat (prière) est suivie d’un sermon ou khutbah, par l’Iman.

En raison des restrictions de Covid-19, les célébrations sont discrètes cette année. Mais les familles célèbrent l’occasion entre elles, rendent visite aux voisins, aux parents. Voici quelques-uns des souhaits de l’Aïd à partager avec vos proches si vous ne pouvez pas les rencontrer socialement.

Voici quelques-uns des souhaits particuliers :

Qu’Allah accepte vos bonnes actions et sacrifices, pardonne vos erreurs et allège vos souffrances, pardonne vos transgressions. Offrez le meilleur à Allah, votre générosité sera récompensée par ses bénédictions divines. Profitez de la paix, de la prospérité et de la tranquillité. Qu’Allah vous apporte force, bonheur et rires dans votre vie, aujourd’hui et tous les jours. Seule votre dévotion parvient à Allah. Je vous souhaite ses conseils constants et son affection pour vous.Je vous souhaite un excellent Aïd, qui vous remplira de courage et de force pour vous aider à surmonter tous les défis de la vie ! Joyeux Aïd.Joyeux Aïd Ul Adha, Sachez que vous êtes toujours entouré de l’affection et de l’attention d’Allah. Réfléchissez à vos actes et répondez aux moins fortunés. Nous espérons que cet Eid vous inspirera force et courage pour vous aider à remporter tous les défis de la vie. Eid al-Adha Mubarak ! Que la paix éternelle du ciel embrasse votre vie avec ses innombrables bénédictions, Eid Mubarak !

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.