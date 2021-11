Joyeux Diwali 2021 : Connaître les mantras spéciaux Lakshami puja shubh muhurat, Diwali puja vidhi et Diwali

Laxmi Puja le jour de Diwali apportera une immense prospérité financière et est donc extrêmement important.

Par M. Pankaj Khanna,

Joyeux Diwali 2021 : Diwali est la fête des lumières. La fête de Diwali est la principale fête du mois de Kartik. Laxmi Puja est une puja importante à mener pendant Diwali selon le rituel hindou. En ce jour, adorer la déesse Laxmi apporte bonheur, paix, bonne fortune et prospérité financière dans la vie. Le 4 novembre 2021, Diwali sera célébré dans toute l’Inde et dans le monde.

Diwali Puja Shubh Muhurat

Date de Diwali – 4 novembre 2021, jeudi de 06h03 au 5 novembre 2021, vendredi 02h44

Lakshmi Puja Muhurat : 4 novembre 2021, jeudi 18h10 à 20h06 Durée : 1h55

Pradosh Kaal : 17h34 à 20h10

Vrishabha Kaal : 18h10 à 20h06

Diwali Pujan Vidhi

Le festival de Diwali a une place très importante dans l’hindouisme. C’est une occasion de bonheur et de prospérité, et est célébré avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir dans tout le pays et c’est pourquoi il est très populaire parmi toutes les communautés. Laxmi Puja en ce jour apportera une immense prospérité financière et est donc extrêmement important.

Commencez d’abord par sanctifier la zone de culte en aspergeant de l’eau bénite du Gange. Faites le sthapana du Kalash en appliquant le tilak et en l’adorant. Effectuez un bain sacré des idoles de Laxmi et de Ganesh dans un mélange de lait, de lait caillé, de miel, de tulsi et d’eau bénite de Ganga. Après cela, prenez une eau propre et baignez l’idole et nettoyez-les avec un chiffon en mousseline doux et placez-les sur leur podium.

Après cela, appliquez de la pâte de bois de santal sur les idoles de la déesse Lakshmi et du seigneur Ganesha et rendez-leur hommage avec une guirlande de fleurs fraîches. Une fois terminé, vous pouvez placer des gadgets électroniques, des jouets, des fruits sucrés, de l’argent, des ustensiles en argent et en bronze et des ornements en or devant les idoles de la déesse Lakshmi et du seigneur Ganesh. Maintenant, lisez ou écoutez l’histoire de Ganesh ji et Lakshmi Mata avec toute la famille. Ensuite, terminez enfin le culte en exécutant l’aarti de Maa Lakshmi. Après cela, offrez le prasad à toute la famille et faites un don aux pauvres.

La récitation de ces mantras vous apportera chance, prospérité financière, paix et bonheur –

Déesse Lakshmi Mantra – Lakshmi Beej Mantra Om Hreem Shreem Lakshmibhayo Namah.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: L’article est à titre informatif seulement. Il est recommandé de demander conseil à un prêtre/expert religieux avant de réciter ces mantras.

(L’auteur est le président de Khanna Gems. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

