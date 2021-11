Photo : Instagram/ NASA

L’autre jour, Internet était rempli de photos éblouissantes de lumières et de couleurs alors que le pays tout entier célébrait Diwali avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme. Mais il y avait une photo attendue par les gens de desi – la photo de la NASA de l’Inde depuis l’espace.

De fausses images de « l’Inde vue de l’espace » diffusées sur Internet ne sont pas nouvelles en Inde. Les gens ont vraiment du mal à éviter de telles images. À cette période de l’année également, les internautes ont continué à identifier la NASA et l’ISS pour partager des photos de l’espace. Et à la plus grande surprise, la NASA a partagé un aperçu d’une image épique capturée par le télescope spatial Hubble.

Prenant sur Instagram, la NASA a partagé une image époustouflante de milliers d’étoiles brillamment éclairées, appelées amas globulaire, et a écrit : Ce festival de lumières stellaires, appelé amas globulaire, a été capturé par @NASAHubble et il contient une collection dense de étoiles proches du cœur de la Voie lactée.

« Les régions de l’espace où le gaz et la poussière interstellaires absorbent la lumière des étoiles peuvent rendre les observations plus difficiles. Mais les télescopes spatiaux comme Hubble, @NASAChandraXray et notre télescope spatial @NASAWebb, qui sera bientôt lancé, nous aident à raconter l’histoire de notre univers », indique le post.

