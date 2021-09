Joyeux Ganesh Chaturthi 2021 Souhaits, Messages, Citations, Salutations, Images HD, Statut, Fond d’écran, SMS pour les amis et la famille

Bien que les célébrations à grande échelle ne soient peut-être pas appropriées pour cette année, rien ne nous empêche de souhaiter la fête à nos proches et à nos proches.

Ganesh Chaturthi 2021 Messages, salutations, souhaits pour les amis et la famille : Le monde célèbre Ganesh Chaturthi aujourd’hui et se prépare pour les onze jours de festivités. Le jour de Ganesh Chaturthi est célébré comme un jour pour célébrer la naissance du Seigneur Ganesha. Ce jour-là, les gens apportent une idole magnifique et ornée du Seigneur Ganesha dans leurs maisons et l’installent dans un lieu de culte consacré tout au long des 11 jours de festivités. Dans un geste similaire, un groupe de fidèles et des associations de temples apportent une immense idole imposante du Seigneur Ganesha et les installent dans un lieu public sous une tente de fortune et adorent la divinité pendant une période de 11 jours. Tout au long de la période du festival de Ganesha, l’endroit où l’idole a été installée devient une attraction majeure des fidèles et des autres résidents de la région non seulement pour le culte mais aussi pour d’autres activités animées, notamment des chants, des danses, le grand aarti.

Alors que les célébrations de Lord Ganesha resteront confinées en raison de la pandémie de coronavirus, la journée est célébrée conformément aux protocoles appropriés de Covid-19, notamment en s’abstenant de rassembler des foules énormes et d’organiser une Puja à grande échelle. Ganesh Chaturthi est considéré comme l’un des festivals les plus propices et chanceux parmi les hindous et est célébré pour apporter prospérité et chance dans nos vies. Bien que les célébrations à grande échelle ne soient peut-être pas appropriées pour cette année, rien ne nous empêche de souhaiter la fête à nos proches et à nos proches.

Que Lord Ganpati vous porte chance ainsi qu’à votre famille. Joyeux Ganesh Chaturthi !

Que le Seigneur Ganesha remplisse vos cœurs de bonheur et de joie. Joyeux Ganesh Chaturthi !

Puissiez-vous, vous et vos proches, devenir plus sages, plus prospères et en meilleure santé ce Ganesh Chaturthi. Joyeux Ganesh Chaturthi !

Que ce Ganesh Chaturthi soit de bon augure et bénéfique pour vous et votre famille. Joyeux Ganesh Chaturthi !

