Joyeux Halloween! Nintendo a publié une démo gratuite de Metroid Dread

Image : Nintendo

Eh bien, c’est une belle surprise ! Si vous n’avez pas déjà ramassé Terreur Metroid sur le Switch, Nintendo a maintenant publié une démo gratuite sur le Switch eShop – vous permettant d’essayer avant d’acheter.

Cet Halloween, déguisez-vous en Samus Aran et voyez ce qui se passe dans la nuit sur la planète ZDR avec une bouchée amusante du jeu Metroid™ Dread. Téléchargez dès maintenant la démo gratuite depuis Nintendo.com ou Nintendo eShop sur votre appareil !

Faites l’expérience de l’isolement inquiétant d’un monde extraterrestre éloigné, affrontez une menace mécanique implacable et frayez-vous un chemin à travers une section de ce que Shacknews appelle « une explosion de science-fiction brillante que les fans et les nouveaux arrivants apprécieront plus que probablement ».