Joyeux Halloween! Theranos est apparu dans un costume Pfizer

Aujourd’hui, nous en avons appris plus sur le penchant de Theranos pour le cosplay d’entreprise. L’entreprise aimait habiller ses propres rapports avec les logos des sociétés pharmaceutiques, utiliser le présent lorsque le futur serait plus approprié et réitérer ses mots à la mode préférés dans une diapositive PowerPoint après une diapositive PowerPoint.

Les avocats d’Elizabeth Holmes, en la défendant contre les accusations de fraude par fil que le gouvernement a portées, ont repris le contre-interrogatoire de Lisa Peterson, qui travaillait pour les family offices DeVos et était impliquée dans l’approbation de leur investissement dans l’entreprise. (Les bureaux familiaux sont une affaire de riches – une branche d’investissement pour tout cet argent doux et doux.) La défense a tenté de discréditer le témoignage de Peterson de la semaine dernière au sujet d’une note de service clé de Pfizer, qui, selon elle, était cruciale pour penser que l’entreprise était sur quelque chose de grand .

Le seul problème? Pfizer ne l’a pas écrit. Un ancien scientifique de l’entreprise a déclaré que Theranos avait modifié un rapport de la startup de tests sanguins pour inclure l’utilisation non autorisée du logo Pfizer. Les conclusions réelles de Pfizer étaient que les conclusions de Theranos dans ce rapport n’étaient « pas crédibles », avait témoigné l’ancien scientifique de Pfizer. Mais Peterson ne le savait pas et s’était appuyé sur le mémo comme une véritable validation.

Nous avons fini par parler des temps des verbes

L’avocat de la défense de Homes, Lance Wade, a souligné que l’adresse physique et le site Web de Theranos figuraient au bas de cette note de Pfizer, dans le pied de page. Le texte du pied de page était considérablement plus petit que le logo Pfizer en haut de la page, suggérant l’importance relative de chaque information.

Lorsque l’accusation a eu l’occasion de parler à nouveau avec Peterson, ils lui ont demandé si les informations du pied de page l’auraient convaincue que la note ne provenait pas de Pfizer. Non, a-t-elle dit – le logo sur le dessus était grand. Lorsqu’elle et ses collègues envisageaient un investissement, « nous nous sommes vraiment appuyés sur le fait qu’ils travaillaient pour des sociétés pharmaceutiques et le gouvernement depuis des années », a-t-elle déclaré.

C’est ainsi que nous avons fini par parler des temps des verbes. Après avoir établi que Peterson sait quel est l’avenir, l’accusation a examiné quelques diapositives Theranos. « La technologie propriétaire de Theranos effectue des tests sanguins complets à partir d’un doigt », lit-on. « Runs » est au présent et indique que les tests sont en cours.

En fait, nous avons parcouru plusieurs diapositives pour discuter des temps verbaux – qui étaient tous présents ou passés, pas futurs. Au cours du contre-interrogatoire, Wade était revenu sur une idée qu’il avait lancée plus tôt dans le procès : que les investisseurs de Theranos étaient sophistiqués et qu’ils avaient même signé des documents disant que Theranos était un investissement spéculatif. L’implication semblait être que Theranos n’était pas sournois – Peterson était juste négligent, et Theranos promettait ce qu’il ferait à l’avenir.

Mais le langage de la présentation a sapé cette idée. Quelque part, un grammairien se réjouissait.

« À quelques reprises, j’ai tenté de poser des questions à d’autres membres du personnel de Theranos lors de la réunion et la réponse a été interrompue par Mme Holmes. »

Après que Peterson ait quitté le stand, nous avons eu droit à d’autres témoignages de Big Pharma, cette fois de Constance Cullen, qui travaillait chez Schering-Plough, qui a ensuite été rachetée par Merck. En 2009, le patron de Cullen lui avait demandé d’évaluer la technologie de Theranos. Au cours de cela, Cullen a rencontré Holmes et d’autres personnes à Theranos, mais il semble que Holmes ait fait toute la conversation. « À quelques reprises, j’ai tenté de poser des questions à d’autres membres du personnel de Theranos lors de la réunion et la réponse a été interrompue par Mme Holmes », a déclaré Cullen.

Au cours de la réunion, Cullen a déclaré qu’elle avait trouvé les réponses de Holmes aux questions techniques « câlines ». À l’origine, il était censé y avoir des données de validation lors de cette réunion, mais elles n’ont été réellement fournies par Theranos qu’en décembre 2009 – et puisque Theranos était la partie menant les études de validation, seul le logo de Theranos figurait sur le rapport. Ni elle ni personne d’autre à Schering-Plough n’a déclaré que ses conclusions étaient exactes, a-t-elle déclaré.

Les choses étaient mouvementées pour Cullen, puisque Merck venait de racheter son entreprise et qu’elle dirigeait maintenant une équipe plus importante. Elle a remis à plus tard la discussion du rapport et n’y est pas revenue.

Pourtant, Theranos a approché Walgreens en 2010 avec une version de ce rapport de validation. Cette version avait le logo Schering-Plough au-dessus. Dans un e-mail accompagnant le rapport, Holmes a écrit : « Selon notre discussion, veuillez trouver trois rapports de diligence raisonnable indépendants sur les systèmes Theranos joints à cet e-mail. Ces rapports proviennent de GlaxoSmithKlein, Pfizer et Schering-Plough après leur propre validation technique et leur expérience avec Theranos Systems sur le terrain.

« Au revoir, grosse mauvaise aiguille. »

La nouvelle version du rapport avait une nouvelle conclusion. Alors que la version originale disait que les appareils Theranos « donnent des résultats précis et précis », le nouveau rapport sur le logo indique que les appareils Theranos « donnent des résultats plus précis et plus précis… que les méthodes de référence « standard » actuelles ». Schering-Plough n’avait pas approuvé l’ancien langage ; il n’avait certainement pas approuvé le nouveau langage – Theranos avait écrit les deux versions du rapport. Schering-Plough n’avait en aucune façon répondu à l’original et n’était probablement pas au courant de la… disons version améliorée.

Les mémos et diaporamas ont refait surface dans le témoignage de Daniel Mosley, qui a investi « un peu moins de 6 millions de dollars » dans Theranos, après que son copain Henry Kissinger, membre du conseil d’administration de Theranos, lui ait demandé d’évaluer l’entreprise.

Comme Peterson, Mosley a été séduit par le travail que Theranos a déclaré avoir fait avec le gouvernement et les grandes sociétés pharmaceutiques. Dans le mémo que Mosley a écrit à Kissinger, il a semblé très impressionné par le mémo n’appartenant pas à Pfizer, consacrant même une section entière de son propre mémo à ses conclusions. Ce n’est pas seulement le logo qui lui a fait penser que Pfizer était derrière le rapport ; les conclusions semblaient provenir d’un tiers, a-t-il déclaré.

Mosley pensait également que tous les tests Theranos étaient effectués au doigt, en grande partie à cause des matériaux que Theranos lui fournissait. Nous avons vu une diapositive générée par Theranos d’un enfant intitulée « Au revoir, grosse mauvaise aiguille » et une autre qui disait « Nos laboratoires certifiés effectuent des tests précis sur un échantillon 1/1000 de la taille d’une prise de sang typique. Pas de grosses fioles à remplir. Plus besoin de chercher une veine.

« Rob Walton a rencontré l’un des membres de votre conseil d’administration ce week-end au Grove. »

Parfois, le témoignage de Mosley ressemblait à une lecture en direct du registre social. Il avait travaillé dans un cabinet d’avocats célèbre et sophistiqué, Cravath, où son travail consistait à conseiller les riches sur la façon de rester riche. Certains de ses clients ont investi dans Theranos – la famille DeVos y était pour 100 millions de dollars ; les héritiers de Walmart, les Walton, étaient pour 150 millions de dollars; la famille Cox a investi 10 millions de dollars de sa fortune dans le câble ; et la confiance de Kissinger s’élevait à 3 millions de dollars. Andreas Dracopolous de la Fondation Stavros Niarchos a investi 25 millions de dollars et John Elkann, de la famille propriétaire de Ferrari, a investi 5 millions de dollars.

Le témoignage a placé Mosley au centre d’un groupe de personnes extrêmement riches et influentes, mais comme pour faire comprendre le point, nous avons vu un e-mail de lui à Holmes. Le lendemain de sa première conversation avec elle, il lui proposa de la présenter à la famille Walton. Ensuite, il a poursuivi: « Rob Walton a rencontré l’un des membres de votre conseil d’administration ce week-end au Grove. »

Je ne sais pas de quel membre du conseil il s’agissait – le témoignage n’a pas précisé – mais par « The Grove », Mosley entendait le club de garçons ultra-exclusif The Bohemian Grove. Malheureusement, il n’a pas participé aux étranges rituels nus ou à quoi que ce soit d’autre qui nous intéresse, nous les plébéiens.

Avec Mosley, comme avec Peterson, la défense semblait suggérer que les investisseurs de Theranos étaient simplement stupides – riches, ennuyeux et incapables de vérifier les choses dans lesquelles ils avaient investi leur argent. Mais entre le langage utilisé par Theranos dans ses présentations, ses notes de service modifiées qui ne provenaient pas réellement de sociétés pharmaceutiques et son insistance constante sur le fait que ses tests étaient plus rapides et meilleurs que toute autre chose, il semble évident que Theranos voulait que ses investisseurs croient au battage médiatique. Ce n’est pas parce que quelqu’un est négligent qu’il est acceptable d’essayer de le tromper.