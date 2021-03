Joyeux Holi, bravo pour les voyages intérieurs! Goa émerge la destination la plus réservée, suivie de Delhi, Jaipur, les stations de montagne; des détails

Les hôtels des stations de montagne telles que Lansdowne, Nainital, Kasauli, Mussoorie, Shimla et les destinations centrées sur la nature telles que Jim Corbett sont presque complets pour le long week-end de Holi. (Crédit d’image: @IndiaInMedan sur Twitter)

Happy Holi vibes dans l’air! Les voyageurs indiens sont les plus désireux de planifier leur futur voyage, a partagé American Express dans son rapport Global Travel Trends récemment publié. Non seulement les Indiens rêvent-ils de leurs projets de voyage, mais il y a un afflux clair de voyageurs pour profiter du week-end festif de Holi. Non seulement dans les villes métropolitaines, mais aussi dans les villes de niveau II et de niveau III, la demande de voyages pour le week-end Holi a fortement augmenté, car les gens ont hâte de visiter leur ville natale et de retrouver leurs proches.

Les hôtels des stations de montagne telles que Lansdowne, Nainital, Kasauli, Mussoorie, Shimla et les destinations centrées sur la nature telles que Jim Corbett sont presque complets pour le long week-end de Holi. Il y a une nette préférence pour les voyages intérieurs car les célébrations festives sont maintenant en sourdine et les gens ne veulent pas rester à la maison lors d’occasions festives et de longs week-ends.

Cependant, RateGain constate que les réservations ont diminué à environ 18% en raison des facteurs suivants:

Exercice financier se terminant: Comme c’est la fin de l’exercice, les gens sont occupés avec leurs fermetures.Examens: Un autre facteur est les examens en raison desquels les familles ne voyagent pasCOVID: Les cas sont des augmentations, donc les gens essaient d’éviter de voyager Alors que des endroits comme Mashobra (225%), Bharuch (139%) et Thiruvananthapuram (100%) ont connu une augmentation des réservations, RateGain affirme une forte baisse des réservations pour Pondichéry, Delhi-NCR, Lucknow et Pune, entre autres villes.

Holi long week-end: quelles villes indiennes accueillent le plus de voyageurs?

Rajiv Subramanian, vice-président de Cleartrip, a déclaré à Financial Express Online, «

Globalement, la tendance à «rentrer à la maison» est raisonnablement forte en raison de Holi / Vendredi saint. Cela s’explique par des secteurs comme Guwahati, Bagdogra et Patna qui voient une augmentation du trafic avec beaucoup de réservations de dernière minute. Pendant ce temps, les itinéraires des grandes villes comme Delhi, Mumbai et Hyderabad à Goa continuent de figurer parmi les itinéraires principaux. Srinagar est un autre aéroport qui a suscité de l’intérêt avec les itinéraires entre Mumbai-Srinagar et Delhi-Srinagar faisant partie des 10 meilleurs itinéraires. À l’approche des vacances d’été, la demande devrait connaître une forte augmentation en supposant que l’incertitude de la demande actuelle s’atténue. »

Tendances des voyages en week-end Holi: que signifie la demande accrue pour les plateformes de billetterie?

Financial Express Online s’est entretenu avec les principales parties prenantes de l’industrie du voyage pour connaître leurs points de vue sur les tendances émergentes en matière de voyage pour le long week-end Holli et le week-end du Vendredi saint.

Sripad Vaidya, co-fondateur et COO, Confirmtkt a déclaré à Financial Express Online: «Alors que les plateformes de billetterie enregistrent une augmentation globale de 20 000 réservations par jour, sur notre plateforme, nous avons assisté à un pic de 650 réservations par jour pour le prochain Holi – long week-end. Delhi, Mumbai et Bangalore sont quelques-uns des endroits d’où les réservations sont arrivées, car les gens prévoient de retourner dans leur ville natale (villes de niveaux II et III) et des endroits comme Pushkar, Goa, Mathura / Vrindavan ont été les plus populaires. pour les célébrations de Holi. »

Tendances de voyage pour le week-end Holi: quelle est la meilleure destination de loisirs?

Partageant plus de détails sur les principales destinations nationales et les types d’hébergement réservés par les voyageurs indiens du 27 mars 2021 au 4 avril 2021 pour célébrer les vacances de Holi et de Pâques, Booking.com a révélé que Goa est devenue la destination la plus réservée, suivie par New Delhi, Jaipur, Rishikesh et Mumbai pour la même période. Outre les réservations d’hôtel, la plupart des voyageurs optent également pour des centres de villégiature, des maisons d’hôtes et des séjours à la maison. Booking.com a également déployé son « accord début 2021 » pour certains établissements. Cela signifie que les voyageurs peuvent économiser 20% ou plus, selon le dernier communiqué de presse de Booking.com.

Les hébergements les plus réservés par les voyageurs indiens

Selon les données de réservation partagées par Booking.com, la liste des 5 meilleurs hébergements pour les week-ends de Pâques et de Pâques est la suivante.

HôtelResortGuest HouseHostelHomestay

Entre-temps, American Express a récemment publié son rapport complet sur les tendances mondiales des voyages, qui offre des informations uniques sur les sentiments des voyageurs un an après le blocage et le début de la pandémie. Le rapport couvre sept pays, dont l’Inde.

Les tendances des voyages du week-end Holi: la demande de voyages a baissé, les Indiens désireux de planifier leurs futurs voyages

Selon Manoj Adlakha, PDG et SVP d’American Express Banking Corp. communauté, montrant leur compréhension de l’impact de la pandémie sur l’industrie du voyage. Les Indiens sont les plus désireux de planifier leurs futurs voyages. »

Notamment, American Express Banking Corp. India a réorganisé son salon d’aéroport à Delhi pour apporter des améliorations de valeur significatives pour leurs détenteurs de produits Platinum Card et pour assurer un accès et une expérience de premier ordre à leurs titulaires de carte.

Alors que les tendances en matière de voyages et la hausse de la demande donnent une image presque rose, un an après le verrouillage, l’industrie indienne du tourisme et de l’hôtellerie a connu sa phase la plus sombre.

Tendances de voyage Holi: tout n’est pas encore bien pour les voyages et le tourisme

Lors du récent conclave du BITB auquel ont participé plus de 150 délégués et parties prenantes clés de l’industrie du voyage et du tourisme, l’Association des hôtels de l’Inde (HAI) a souligné la nécessité de rendre le tourisme plus viable, accessible et durable pour tous afin de revenir sur la voie de récupération.

Soulignant la nécessité pour le secteur privé et les gouvernements des États de travailler ensemble pour la relance du secteur du tourisme national, HAI a souligné la nécessité d’efforts ciblés pour faciliter les voyages intérieurs avec des mesures spécifiques telles qu’une politique fiscale intégrée, un allégement fiscal supplémentaire pour promouvoir le tourisme, fournir un accès institutionnel à un fonds de roulement qui reportera les remboursements de prêts pour tous les segments et permettra également la liquidité, entre autres.

Les week-ends de Holi et du Vendredi saint indiquant une nette augmentation des voyages intérieurs, le côté positif est que les voyageurs indiens sont désormais désireux de soutenir les communautés locales. Que la tribu de ces voyageurs continue de croître de manière responsable!

